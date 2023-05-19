Ви будете здивовані: скільки потрібно займатись, якщо у вас сидячий спосіб життя

Віддалена робота має багато переваг, але має й серйозний недолік — значне зниження фізичної активності. Якщо ви проводите за комп'ютером 11 годин на день, вам доведеться серйозно переглянути свої звички, щоб зберегти здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує приділяти фізичним вправам не менше ніж 30 хвилин на день або 150 хвилин на тиждень. Вчені зі США та Великобританії вирішили перевірити, наскільки ці рекомендації допомагають знизити ризик ранньої смерті.

Також на тему Чому ви постійно втомлені: ознаки, які вкажуть на хронічне захворювання

Нове дослідження сидячого способу життя

Вони провели огляд шести досліджень, у яких аналізувалась фізична активність 130 тисяч осіб, за станом здоров'я яких стежили від 4 до 14 років.

Результати частково підтвердили висновки експертів ВООЗ: 30 хвилин щоденних фізичних вправ (наприклад зарядки) знижують ймовірність передчасної смерті на 80%. Але тільки для тих щасливчиків, які проводять у сидячому положенні менше ніж 7 годин на день. Людям, які сидять за робочим столом 11 – 12 годин, фізична активність у такому обсязі практично не дає ефекту.

Іншими словами, вам недостатньо поставити галочку»у списку повсякденних справ, щоби зберегти своє життя. Якщо ви багато проводите багато часу в сидячому положенні, вам потрібно більше активності ніж 30 хвилин вправ,

– зазначили науковці.

Сидяча робота вимагає більше активності

Якщо немає можливості приділяти більше часу фізкультурі, вчені рекомендують додати легку активність протягом 4 – 5 годин – наприклад, справи вдома, ігри з дітьми, прогулянка з собакою, покупки в магазині. Ці нехитрі заняття разом із вправами допомагають знизити ризик передчасної смерті на 30%.

Автори дослідження зауважили, що в рамках цього дослідження їм не вдалося оцінити користь достатньої фізичної активності у поєднанні з повноцінним сном – найважливішим фактором здорового способу життя. У зв'язку з цим важко сказати, чи варто прокидатися на 30 хвилин раніше, щоб зробити зарядку.