Вы будете удивлены: сколько нужно заниматься, если у вас сидячий образ жизни

Удаленная работа имеет много преимуществ, но и серьезный недостаток — значительное снижение физической активности. Если вы проводите за компьютером 11 часов в день, вам придется серьезно посмотреть свои привычки, чтобы сохранить здоровье.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять физическим упражнениям не менее 30 минут в день или 150 минут в неделю. Ученые из США и Великобритании решили проверить, насколько эти рекомендации помогают снизить риск ранней смерти.

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Новое исследование сидячего образа жизни

Они провели обзор шести исследований, в которых анализировалась физическая активность 130 тысяч человек, за состоянием здоровья которых следили от 4 до 14 лет.

Результаты частично подтвердили выводы экспертов ВОЗ: 30 минут ежедневных физических упражнений (например, зарядки) снижают вероятность преждевременной смерти на 80%. Но только для тех счастливчиков, которые проводят в сидячем положении менее 7 часов в день. Людям, сидящим за рабочим столом 11 – 12 часов, физическая активность в таком объеме практически не дает эффекта.

Иными словами, вам недостаточно поставить галочку в списке повседневных дел, чтобы сохранить свою жизнь. Если вы много проводите много времени в сидячем положении, вам нужно больше активности, чем 30 минут упражнений,

– отметили ученые.

Сидящая работа требует больше активности

Если нет возможности уделять больше времени физкультуре, ученые рекомендуют добавить легкую активность в течение 4-5 часов – например, дела дома, игры с детьми, прогулка с собакой, покупки в магазине. Эти бесхитростные занятия вместе с упражнениями помогают снизить риск преждевременной смерти на 30%.

Авторы исследования отметили, что в рамках этого исследования им не удалось оценить пользу достаточной физической активности в сочетании с полноценным сном – важнейшим фактором здорового образа жизни. В этой связи трудно сказать, стоит ли просыпаться на 30 минут раньше, чтобы сделать зарядку.