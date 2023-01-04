Скільки людей в світі зловживають алкоголем

Міжнародний проєкт "Глобальний тягар хвороби" (GBD) допоміг вченим встановити приблизну кількість людей, які зловживають алкоголем.

Скільки людей п'ють

Міжнародна група вчених-медиків встановила, що близько 1,34 мільярда людей на Землі регулярно вживають алкоголь у небезпечних для здоров'я кількостях. Такого висновку дослідникам вдалося дійти завдяки даним проєкт Global Burden of Disease ("Глобальний тягар хвороби").

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Масштабну ініціативу щодо відстеження здоров'я людства веде ВООЗ, Інститут вивчення метрики здоров'я США та фонд Білла та Мелінди Гейтс. Дослідники вивчили ризик вживання алкоголю щодо 22 наслідків для здоров'я, включаючи травми, серцево-судинні захворювання та рак. Інформацію зібрали у 2020 році колеги із 205 країн-учасниць ООН.

Молоді чоловіки – в групі ризику

Більша частина з 1,34 мільярда людей, що зловживають алкоголем, – це молоде населення (59,1%) від 15 до 39 років: приблизно 76,7% чоловіки. Вчені відзначають, що негативний вплив у різному віці відрізняється.

Висновки нашої роботи прості – молодим людям не варто зловживати алкоголем. Ми навряд чи можемо змусити молодь відмовитись від випивки. Але важливо донести інформацію про потенційну шкоду їхньому здоров'ю,

– зазначили вчені.

Вчені зазначили, що характер негативної дії алкоголю на молодь та літніх людей відрізняється. Будь-які дози спиртних напоїв небезпечні для здоров'я молодих людей та підлітків, тоді як самопочуття літніх людей іноді покращувалося від невеликих кількостей алкоголю.