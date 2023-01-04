Сколько людей в мире злоупотребляют алкоголем

Международный проект "Глобальное бремя болезни" (GBD) помог ученым установить приблизительное количество людей, злоупотребляющих алкоголем.

Сколько людей пьют

Международная группа ученых-медиков установила, что около 1,34 миллиарда человек на Земле регулярно употребляют алкоголь в опасных для здоровья количествах. К такому выводу исследователям удалось сделать благодаря данным проект Global Burden of Disease ("Глобальное бремя болезни").

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Масштабную инициативу по отслеживанию здоровья человечества ведет ВОЗ, Институт изучения метрики здоровья США и фонд Билла и Мелинды Гейтс. Исследователи изучили риск употребления алкоголя в отношении 22 последствий для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Информацию собрали в 2020 году коллеги из 205 стран-участниц ООН.

Молодые мужчины – в группе риска

Большая часть из 1,34 миллиарда злоупотребляющих алкоголем людей – это молодое население (59,1%) от 15 до 39 лет: примерно 76,7% мужчины. Ученые отмечают, что негативное влияние в разном возрасте отличается.

Выводы нашей работы просты – молодым людям не стоит злоупотреблять алкоголем. Вряд ли мы можем заставить молодежь отказаться от выпивки. Но важно донести информацию о потенциальном вреде их здоровью,

– отметили ученые.

Ученые отметили, что характер негативного воздействия алкоголя на молодежь и пожилых отличается. Любые дозы спиртных напитков опасны для здоровья молодых и подростков, тогда как самочувствие пожилых людей иногда улучшалось от небольших количеств алкоголя.