Скільки потрібно часу, щоб спалити калорії з різних видів алкоголю

У новому дослідженні з'ясували, яку калорійність має різний алкоголь. Вони попереджають, якщо ввечері ви збираєтеся в бар, варто збільшити фізичні навантаження, щоб не набрати вагу.

Протягом десятиліть 10 000 кроків вважалися еталоном мінімального рівня фізичних вправ, необхідних для збереження вашого здоров’я. Але якщо ви збираєтеся побалувати себе сидром, вам потрібно подумати про те, щоб додати додаткові 5670 кроків до вашої цілі.

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Скільки потрібно рухатись, щоб спалити калорії з алкоголю

Розробники мобільного додатку WeWard, який винагороджує ваші щоденні кроки грошима, подарунками чи пожертвами на благодійні організації, склали рейтинг дев’яти алкогольних напоїв. Виявилось, що для тих, хто хоче залишатися в тонусі, найкращим варіантом стане порція віскі. Ось такі результати отримали експерти:

Середня півлітра сидру напою містить близько 240 калорій, для спалювання яких, знадобиться приблизно 51 хвилина ходьби.

Трохи менше зусиль вимагатиме світле пиво – його 200 калорій можна спалити приблизно за 5000 кроків. Така прогулянка триватиме близько 43 хвилин.

Келих шампанського містить 90 калорій, а пройти потрібно 2520 кроків приблизно за 19 хвилин.

Найдієтичнішою виявилася порція віскі – у ній лише 60 калорій. Щоб спалити їх, потрібно пройти близько 1680 кроків приблизно за 12 хвилин.

Скільки можна пити

Зазначимо, що Національна служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує людям не пити більше 14 одиниць на тиждень і розподілити їх на три дні або більше.

Скільки одиниць алкоголю містять різні напої? Стопка міцного алкоголю (25 мл): 1 одиниця

Стандартний (175 мл) келих вина: 2,1 одиниці

Великий (250 мл) келих вина: 3 одиниці

Пінта (0,56 л) 4% пива: 2,3 одиниці

Пінта 5% пива: 2,8 одиниці

Пінта міцного сидру (8%): 4,5 одиниці

Тим часом Центри з контролю та профілактики захворювань у США рекомендують американцям не вживати понад 14 стандартних алкогольних напоїв на тиждень для чоловіків і семи для жінок.