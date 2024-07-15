Поширюють фейк про скасування безкоштовної медицини: як насправді

Пропагандисти вкотре намагаються поширити панічні настрої серед українців, заявляючи, нібито невдовзі всі медпослуги стануть платними. Вони стверджують, що українська влада вже почала робити перші кроки у цьому напрямку, запровадивши з 2025 року оплату за прийом у лікаря без направлення.

У мережі поширюють інформацію, що в Україні порушили статтю української Конституції про гарантовану медичну допомогу.

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У дописі автори стверджують, що Кабмін вирішив з 2025 року "привчати" громадян до платної медицини та зробити прийом у лікаря без направлення платним. При цьому сам запис на прийом нібито займає багато часу.

За яких умов прийом у лікаря платний

Норма про платний прийом для пацієнтів без направлення існувала ще з початку запровадження реформи у 2018 році. Постановою від липня 2024 року Кабмін лише знову підтвердив, що такі випадки не покриватимуться Програмою медичних гарантій. Документ набуде чинності 1 січня 2025 року.

У 2017 році Верховна Рада ухвалила закон "Про фінансові гарантії надання медичних послуг", з січня 2018 року він набув чинності. Документ передбачав створення переліку медичних послуг, які мала повністю оплачувати держава. Закон діє і нині, відтак щороку Кабмін визначає список медпослуг, які будуть безплатними для населення в рамках Програми медичних гарантій.

Пацієнти можуть отримати вказані послуги у державних, комунальних чи приватних медзакладах, які мають договір з Національною службою здоров'я. У 2024 році Програма медичних гарантій включає 44 пакети послуг, договір з НСЗУ підписали майже 3,6 тис. медзакладів. Детальніше про медпослуги, які є безплатними цього року, ми писали в одному з попередніх випусків.

Водночас закон, підписаний у 2017 році, встановлював перелік послуг за які пацієнти мали сплачувати самостійно, зокрема йшлось про неекстрену стоматологію для дорослих, естетичну медицину, звернення до лікаря без направлення тощо.

Сімейний лікар, член Асоціації сімейних лікарів Києва Юрій Зінчук тоді так коментував це рішення: "Дали людям можливість приходити до сімейного лікаря, обирати собі лікаря — це унікальна можливість для людини знайти собі грамотного лікаря, якому ти можеш найдорожче довірити... Нині ті люди, які уклали з нами декларації, ми будемо ними опікуватися, це наші пацієнти, вони довірили нам своє здоров’я. Ми будемо віддавати всі свої знання, всі свої вміння, весь свій досвід... Ті люди, які не уклали декларацію, вони не зможуть у сімейного лікаря взяти направлення, вони будуть йти у приватному порядку та платити великі гроші".

Що змінилось

Тому ухвалене у липні 2024 року урядом рішення про оплату за візит до фахівця без направлення лише ще раз закріплює цю норму. Окрім цього, постанова чітко визначає інші послуги, за які пацієнти мають сплачувати самостійно. Так, прийом у лікаря є платним за умови отримання медпослуг:

у медустановах за договорами з юридичними особами;

у медзакладах сектору безпеки і оборони чи Державного управління справами, якщо пацієнти не прикріплені до вказаних медустанов;

які не покриваються Програмою медичних гарантій.

У Міністерстві охорони здоров`я України зазначили, що рішення ухвалили для боротьби з неформальними платежами. Медзаклади будуть зобов'язані розмістити на своїх сайтах та інформаційних стендах повний перелік безплатних послуг за Програмою медгарантій та перелік платних медичних послуг із зазначенням їхньої вартості. Тож постанова не порушує статтю Конституції України про доступ для всіх громадян до медичного обслуговування. Вона не обмежує нинішню кількість безплатних послуг, а лише чітко визначає платні послуги.

Як записатись до лікаря

До того ж інформація, мовляв, запис до лікаря займає багато часу, не відповідає дійсності. Адже за наявності підписаної декларації пацієнт може записатись на безплатний прийом до сімейного лікаря у реєстратурі медзакладу або на сайтах (Helsi.me, Doc.ua, Medics тощо), обравши зручний час прийому.

Цей процес займе кілька хвилин. Далі, за потреби, сімейний лікар надасть електронне направлення до вузькопрофільного спеціаліста. Якщо лікар перебуває у відпустці чи відсутній через інші обставини, медзаклад має знайти йому заміну, тому пацієнт може звернутися до іншого фахівця, навіть якщо з вказаним лікарем не укладена декларація.

Для прийому лікарів певних спеціальностей та в окремих випадках направлення не потрібне. Перелік фахівців, які приймають без направлення, дивіться в інфографіці нижче.