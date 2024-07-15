Распространяют фейк об отмене бесплатной медицины: как на самом деле

Пропагандисты в очередной раз пытаются распространить панические настроения среди украинцев, заявляя, якобы вскоре все медуслуги станут платными. Они утверждают, что украинская власть уже начала делать первые шаги в этом направлении, введя с 2025 года оплату за прием у врача без направления.

В сети распространяют информацию, что в Украине нарушили статью украинской Конституции о гарантированной медицинской помощи.

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В заметке авторы утверждают, что Кабмин решил с 2025 года "приучать" граждан к платной медицине и сделать прием у врача без направления платным. При этом сама запись на прием якобы занимает много времени.

При каких условиях прием у врача платный

Норма о платном приеме для пациентов без направления существовала еще с начала внедрения реформы в 2018 году. Постановлением от июля 2024 года Кабмин лишь вновь подтвердил, что такие случаи не будут покрываться Программой медицинских гарантий. Документ вступит в силу 1 января 2025 года.

В 2017 году Верховная Рада приняла закон "О финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг", с января 2018 года он вступил в силу. Документ предусматривал создание перечня медицинских услуг, которые должно было полностью оплачивать государство. Закон действует и сейчас, поэтому ежегодно Кабмин определяет список медуслуг, которые будут бесплатными для населения в рамках Программы медицинских гарантий.

Пациенты могут получить указанные услуги в государственных, коммунальных или частных медучреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья. В 2024 году Программа медицинских гарантий включает 44 пакета услуг, договор с НСЗУ подписали почти 3,6 тыс. медучреждений. Подробнее о медуслугах, которые являются бесплатными в этом году, мы писали в одном из предыдущих выпусков.

В то же время закон, подписанный в 2017 году, устанавливал перечень услуг за которые пациенты должны были платить самостоятельно, в частности речь шла о неэкстренной стоматологии для взрослых, эстетической медицине, обращение к врачу без направления и тому подобное.

Семейный врач, член Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук тогда так комментировал это решение: "Дали людям возможность приходить к семейному врачу, выбирать себе врача - это уникальная возможность для человека найти себе грамотного врача, которому ты можешь самое дорогое доверить... Сейчас те люди, которые заключили с нами декларации, мы будем ими заниматься, это наши пациенты, они доверили нам свое здоровье. Мы будем отдавать все свои знания, все свои умения, весь свой опыт... Те люди, которые не заключили декларацию, они не смогут у семейного врача взять направление, они будут идти в частном порядке и платить большие деньги".

Что изменилось

Поэтому принятое в июле 2024 года правительством решение об оплате за визит к специалисту без направления лишь еще раз закрепляет эту норму. Кроме этого, постановление четко определяет другие услуги, за которые пациенты должны платить самостоятельно. Так, прием у врача является платным при условии получения медуслуг:

в медучреждениях по договорам с юридическими лицами;

в медучреждениях сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами, если пациенты не прикреплены к указанным медучреждениям;

которые не покрываются Программой медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что решение приняли для борьбы с неформальными платежами. Медучреждения будут обязаны разместить на своих сайтах и информационных стендах полный перечень бесплатных услуг по Программе медгарантий и перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости. Поэтому постановление не нарушает статью Конституции Украины о доступе для всех граждан к медицинскому обслуживанию. Оно не ограничивает нынешнее количество бесплатных услуг, а лишь четко определяет платные услуги.

Как записаться к врачу

К тому же информация, мол, запись к врачу занимает много времени, не соответствует действительности. Ведь при наличии подписанной декларации пациент может записаться на бесплатный прием к семейному врачу в регистратуре медучреждения или на сайтах (Helsi.me, Doc.ua, Medics и т.д.), выбрав удобное время приема.

Этот процесс займет несколько минут. Далее, при необходимости, семейный врач предоставит электронное направление к узкопрофильному специалисту. Если врач находится в отпуске или отсутствует по другим обстоятельствам, медучреждение должно найти ему замену, поэтому пациент может обратиться к другому специалисту, даже если с указанным врачом не заключена декларация.

Для приема врачей определенных специальностей и в отдельных случаях направление не требуется. Перечень специалистов, которые принимают без направления, смотрите в инфографике ниже.