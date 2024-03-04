Чухаються та печуть: чому виникає синдром сухого ока та як його лікувати

Сухість і подразнення очей виникають несподівано, зʼявляється відчуття ніби в око щось потрапило, а дістати нічого не вдається. Це може бути ознакою синдромом сухого ока.

Синдром сухого ока (ССО) виникає, коли слізні залози не виробляють достатньо сльози або склад сльози порушений.

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Чому виникає синдром сухого ока

Причинами можуть бути:

зовнішні фактори, наприклад сухе повітря, рідкісне моргання, наприклад, при роботі за комп'ютером;

внутрішні порушення в організмі, такі як цукровий діабет або системний аутоімунний процес.

У сльозі є два компоненти: водний та жировий. При порушенні балансу цих складових людину починає турбувати сухість очей і навіть іноді виникають проблеми з гостротою зору.

Симптоми синдрому сухого ока

почуття стороннього тіла в оці;

відчуття сухості, печіння очей;

почервоніння очей;

нечіткість зору.

На первинному прийомі офтальмолог визначає рівень зволоженості очей, а також діагностує ділянки слизової оболонки з підвищеною сухістю.

Лікування синдрому сухого ока

Від ССО страждає величезна кількість людей на планеті. Хороші новини в тому, що існує безліч способів вилікувати цю патологію.

Тактика лікування при синдромі сухого ока визначається лікарем і може включати:

Консервативне лікування за допомогою крапель штучної сльози, лікування загальних захворювань, що призводять до синдрому сухого ока.

Хірургічне лікування: введення спеціальних обтураторів слізних точок – це тонкі трубочки, виготовлені з медичного силікону, які за допомогою провідника поміщаються у слізні шляхи, тим самим зменшуючи втрати сльози.

4 поради, як зменшити сухість очей: