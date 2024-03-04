Чешутся и пекут: почему возникает синдром сухого глаза и как его лечить

Сухость и раздражение глаз возникают неожиданно, появляется ощущение будто в глаз что-то попало, а достать ничего не удается. Это может быть признаком синдрома сухого глаза.

Синдром сухого глаза (ССО) возникает, когда слезные железы не вырабатывают достаточно слезы или состав слезы нарушен.

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Почему возникает синдром сухого глаза

Причинами могут быть:

внешние факторы, например сухой воздух, редкое моргание, например, при работе за компьютером;

внутренние нарушения в организме, такие как сахарный диабет или системный аутоиммунный процесс.

В слезе есть два компонента: водный и жировой. При нарушении баланса этих составляющих человека начинает беспокоить сухость глаз и даже иногда возникают проблемы с остротой зрения.

Симптомы синдрома сухого глаза

чувство инородного тела в глазу;

ощущение сухости, жжение глаз;

покраснение глаз;

нечеткость зрения.

На первичном приеме офтальмолог определяет уровень увлажненности глаз, а также диагностирует участки слизистой оболочки с повышенной сухостью.

Лечение синдрома сухого глаза

От ССГ страдает огромное количество людей на планете. Хорошие новости в том, что существует множество способов вылечить эту патологию.

Тактика лечения при синдроме сухого глаза определяется врачом и может включать:

Консервативное лечение с помощью капель искусственной слезы, лечение общих заболеваний, приводящих к синдрому сухого глаза.

Хирургическое лечение: введение специальных обтураторов слезных точек – это тонкие трубочки, изготовлены из медицинского силикона, которые с помощью проводника помещаются в слезные пути, тем самым уменьшая потери слезы.

4 совета, как уменьшить сухость глаз: