Чому ви постійно втомлені: ознаки, які вкажуть на хронічне захворювання

Люди можуть втомлюватись упродовж дня, виконуючи ті чи інші завдання, – це нормально. Але ось відчуття постійної втоми – не зовсім вписуються у категорію нормального самопочуття і точно не має нічого спільного зі здоров'ям. Навпаки – почуття постійної втоми значно погіршує якість життя.

Невролог, лікарка-психіатр Людмила Підкуймуха розповіла про синдром хронічної втоми та пояснила, коли доцільно втому вважати захворюванням.

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Синдром хронічної втоми (СХВ) – це хронічне захворювання не до кінця з'ясованої етіології, яке суттєво погіршує якість життя та функціонування людини,

– зазначила лікарка.

До факторів ризику СХВ відносять :

хронічний стрес,

ендокринні захворювання,

інфекційні захворювання,

генетичну схильність.

Які ж основні симптоми

Синдром хронічної втоми може виникати в будь-якому віці, як в чоловіків, так і у жінок. Найчастіше страждають люди 40+.

Людмила Підкуймуха наголосила, що про синдром хронічної втоми доцільно говорити, якщо зниження активності та здатності займатися звичайними справами внаслідок постійного відчуття втоми, триває не менше 6 місяців.

До того ж потрібно врахувати, що ця втома не викликана фізичним навантаженням чи видом діяльності, натомість – втома не минає після відпочинку чи сну.

Втома суттєво посилюється після навантаження( розумового чи фізичного). Також спостерігається погіршення якості сну (проблеми з засинанням або підтриманням сну).

Також частими скаргами є:

погіршення концентрації уваги та пам'яті;

головні болі(переважно напруженого типу)

м'язові та суглобові болі;

артеріальна гіпотензія

Як виявити синдром хронічної втоми

Діагностика синдрому хронічної втоми доволі складний процес, адже потрібно виключити багато захворювань, які мають схожу картину: депресивні розлади, гіпотиреоз, інфекції (як от бореліоз),імунодефіцити й інші стани.

Тому зазвичай, щоб підтвердити СХВ потрібно кілька спеціалістів для виключення інших ймовірних причин такого стану.

Специфічних ліків для лікування СХВ наразі не розроблено.⠀

Але важливе місце займають:

нормалізація режиму дня( сон і відпочинок), гігієна сну, раціональне харчування, дозовані фізичні навантаження, психотерапія.

А також симптоматичне медикаментозне лікування.