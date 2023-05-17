Почему вы постоянно усталые: признаки, которые укажут на хроническое заболевание
Источник:Врач Людмила Пидкуймуха
Люди могут уставать в течение дня, выполняя те или иные задачи – это нормально. Но вот ощущение постоянной усталости – не совсем вписываются в категорию нормального самочувствия и не имеет ничего общего со здоровьем. Напротив – чувство неизменной усталости существенно ухудшает качество жизни.
Невролог, врач-психиатр Людмила Пидкуймуха рассказала о синдроме хронической усталости и объяснила, когда целесообразно усталость считать заболеванием.
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Синдром хронической усталости (СХУ) – это хроническое заболевание не до конца выясненной этиологии, существенно ухудшающее качество жизни и функционирования человека,
– отметила врач.
К факторам риска СХУ относят:
- хронический стресс,
- эндокринные заболевания,
- инфекционные болезни,
- генетическую предрасположенность.
Какие же основные симптомы
Людмила Пидкуймуха подчеркнула, что о синдроме хронической усталости целесообразно говорить, если снижение активности и способности заниматься обычными делами вследствие постоянного ощущения усталости, длится не менее 6 месяцев.
К тому же нужно учесть, что эта усталость не вызвана физической нагрузкой или видом деятельности, а усталость не проходит после отдыха или сна.
Усталость существенно усиливается после нагрузки (умственной или физической). Также наблюдается ухудшение качества сна (проблемы с засыпанием или поддержанием сна).
Также частыми жалобами являются:
- ухудшение концентрации внимания и памяти;
- головные боли(преимущественно напряженного типа)
- мышечные и суставные боли;
- артериальная гипотензия
Как обнаружить синдром хронической усталости
Диагностика синдрома хронической усталости довольно сложный процесс, ведь нужно исключить многие заболевания, которые имеют схожую картину: депрессивные расстройства, гипотиреоз, инфекции (например, боррелиоз), иммунодефициты и другие состояния.
Поэтому обычно, чтобы подтвердить СХУ, нужно несколько специалистов для исключения других вероятных причин такого состояния.Специфического лекарства для лечения СХУ пока не разработано.⠀
Но важное место занимают:
- нормализация режима дня (сон и отдых), гигиена сна, рациональное питание, дозированные физические нагрузки, психотерапия.
А также симптоматическое медикаментозное лечение.