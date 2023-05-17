Почему вы постоянно усталые: признаки, которые укажут на хроническое заболевание

Люди могут уставать в течение дня, выполняя те или иные задачи – это нормально. Но вот ощущение постоянной усталости – не совсем вписываются в категорию нормального самочувствия и не имеет ничего общего со здоровьем. Напротив – чувство неизменной усталости существенно ухудшает качество жизни.

Невролог, врач-психиатр Людмила Пидкуймуха рассказала о синдроме хронической усталости и объяснила, когда целесообразно усталость считать заболеванием.

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Синдром хронической усталости (СХУ) – это хроническое заболевание не до конца выясненной этиологии, существенно ухудшающее качество жизни и функционирования человека,

– отметила врач.

К факторам риска СХУ относят:

хронический стресс,

эндокринные заболевания,

инфекционные болезни,

генетическую предрасположенность.

Какие же основные симптомы

Синдром хронической усталости может возникать в любом возрасте как у мужчин, так и у женщин. Чаще страдают люди 40+.

Людмила Пидкуймуха подчеркнула, что о синдроме хронической усталости целесообразно говорить, если снижение активности и способности заниматься обычными делами вследствие постоянного ощущения усталости, длится не менее 6 месяцев.

К тому же нужно учесть, что эта усталость не вызвана физической нагрузкой или видом деятельности, а усталость не проходит после отдыха или сна.

Усталость существенно усиливается после нагрузки (умственной или физической). Также наблюдается ухудшение качества сна (проблемы с засыпанием или поддержанием сна).

Также частыми жалобами являются:

ухудшение концентрации внимания и памяти;

головные боли(преимущественно напряженного типа)

мышечные и суставные боли;

артериальная гипотензия

Как обнаружить синдром хронической усталости

Диагностика синдрома хронической усталости довольно сложный процесс, ведь нужно исключить многие заболевания, которые имеют схожую картину: депрессивные расстройства, гипотиреоз, инфекции (например, боррелиоз), иммунодефициты и другие состояния.

Поэтому обычно, чтобы подтвердить СХУ, нужно несколько специалистов для исключения других вероятных причин такого состояния.

Специфического лекарства для лечения СХУ пока не разработано.⠀

Но важное место занимают:

нормализация режима дня (сон и отдых), гигиена сна, рациональное питание, дозированные физические нагрузки, психотерапия.

А также симптоматическое медикаментозное лечение.