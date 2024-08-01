Синдром автопивоварні: чому організм починає сам виробляти алкоголь

Синдром автопивоварні – рідкісний синдром ендогенного спиртового бродіння, коли бактерії та грибки в ШКТ перетворюють вуглеводи з їжі на етанол, причому в кількості, що викликає спʼяніння.

Клінічний випадок

Все почалося з 50-річної жінки, яка була направлена ​​до клініки – за останні 2 роки вона зверталася 7 разів до відділень невідкладної допомоги з алкогольною інтоксикацією. При цьому вона запевняла, що не вживала алкоголю.

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У жінки регулярно з'являлася надмірна сонливість, а під час кожного візиту до відділення невідкладної допомоги пацієнтка мала невиразне мовлення, запах алкоголю в диханні та підвищений рівень етанолу в крові. У результаті лікарі поставили діагноз "синдром автопивоварні" та направили до гастроентеролога.

Що відомо про синдром автопивоварні

Синдром автопивоварні – це рідкісний синдром ендогенного спиртового бродіння. Бактерії та грибки в шлунково-кишковому тракті перетворюють цукор та вуглеводи з їжі на етанол, причому у великій кількості.

Наприклад, у цієї жінки його концентрація у різних випадках коливалася від 39 до 62 мілімолів на літр, а в нормі показник не повинен перевищувати двох мілімолів на літр.

Вважається, що синдром автопивоварні виникає, коли мікроорганізми, здатні ферментувати алкоголь із вуглеводів, замінюють нормальну кишкову флору. Синдром зустрічається рідко, оскільки потребує взаємодії кількох факторів – пацієнта зі значною перенаселеністю ферментуючих мікроорганізмів та високим споживанням вуглеводів.

Зазвичай за синдром автопивоварні відповідальні грибки Saccharomyces cerevisiae та різновиди Candida. Важливо, що немає стандартних діагностичних алгоритмів у разі, тому встановлення діагнозу може затягнутися на роки.

Для лікування синдрому також відсутні встановлені рекомендації – протигрибкова терапія та низьковуглеводні дієти були основними методами лікування у зареєстрованих випадках.