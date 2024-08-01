Синдром автопивоварни: почему организм начинает сам производить алкоголь

Синдром автопивоварни – редкий синдром эндогенного спиртового брожения, когда бактерии и грибки в ЖКТ превращают углеводы из пищи в этанол, причем в количестве, вызывающем опьянение.

Клинический случай

Все началось с 50-летней женщины, которая была направлена в клинику – за последние 2 года она обращалась 7 раз в отделения неотложной помощи с алкогольной интоксикацией. При этом она уверяла, что не употребляла алкоголя.

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У женщины регулярно появлялась чрезмерная сонливость, а во время каждого визита в отделение неотложной помощи пациентка имела невнятную речь, запах алкоголя в дыхании и повышенный уровень этанола в крови. В результате врачи поставили диагноз "синдром автопивоварни" и направили к гастроэнтерологу.

Что известно о синдроме автопивоварни

Синдром автопивоварни – это редкий синдром эндогенного спиртового брожения. Бактерии и грибки в желудочно-кишечном тракте превращают сахар и углеводы из пищи в этанол, причем в большом количестве.

Например, у этой женщины его концентрация в разных случаях колебалась от 39 до 62 миллимолей на литр, а в норме показатель не должен превышать двух миллимолей на литр.

Считается, что синдром автопивоварни возникает, когда микроорганизмы, способные ферментировать алкоголь из углеводов, заменяют нормальную кишечную флору. Синдром встречается редко, поскольку требует взаимодействия нескольких факторов – пациента со значительной перенаселенностью ферментирующих микроорганизмов и высоким потреблением углеводов.

Обычно за синдром автопивоварни ответственны грибки Saccharomyces cerevisiae и разновидности Candida. Важно, что нет стандартных диагностических алгоритмов в случае, поэтому установление диагноза может затянуться на годы.

Для лечения синдрома также отсутствуют установленные рекомендации – противогрибковая терапия и низкоуглеводные диеты были основными методами лечения в зарегистрированных случаях.