Що робити, якщо швидко падає зір: поради офтальмолога

Помітили, що раптом почали гірше бачити? Це небезпечний симптом, який може призвести до незворотніх наслідків, тому не можна зволікати.

За яких хвороб різко або досить швидко падає зір та для яких вікових категорій такий стан є критичним, 24 Каналу розповів офтальмолог мережі медцентрів "Новий Зір" Андрій Романюк.

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Треба одразу зазначити, що в різному віці раптове погіршення зору відбувається за різних захворювань. До того ж його падіння може бути хоч і поступовим, але достатньо швидким. Наприклад, за тижні чи місяці. Тож викладемо інформацію за окремими категоріями й наведемо причини цього стану. А головне – дамо поради фахівця, що робити, аби відновити чи зберегти зір.

Втрата зору в молодому віці

Андрій Романюк “Найчастіше миттєве зниження зору може свідчити про відшарування сітківки. Причому людина скаржиться на проблему з одним оком. Це небезпечне захворювання лікується тільки хірургічним шляхом”.

Зазвичай хворобі передують певні симптоми, як-от:

спалахи;

поява великої кількості мушок в очах;

відчуття пелени, яка нависає зверху, збоку або знизу.

Що робити: за раптового падіння зору треба терміново звернутися до офтальмолога. Чим швидше прооперувати око лазером (за ранніх ознак відмежування сітківки), тим кращим буде прогноз щодо одужання.

Хто в групі ризику:

люди з міопією середнього й високого ступеня, зокрема від мінус 3–6;

ті, у кого в родині були міопія або відшарування сітківки.

Цій категорії пацієнтів лікар рекомендує обстежуватися в офтальмолога кожні 2 роки, аби вчасно виявити проблему й запобігти ймовірним розривам.

Регматогенне відшарування можливе, коли в сітківці є тонке місце, яке утворюється внаслідок неправильного зрощення склоподібного тіла й сітківки. Особливо це притаманне короткозорим. Річ у тім, що в людини з міопією довге око, тому часто сітківка перерозтягнута, отже в деяких місцях вона стає слабкою і рветься.

Якщо ви звернулися до хірурга на стадії надриву (згадуємо наведені симптоми), її можна “запаяти” лазером і зберегти попередню якість зору. Процедура абсолютно безболісна й триває буквально 10 хвилин.

Якщо ж за появи мушок і спалахів зволікати з відвідуванням лікаря кілька тижнів чи місяців, то проблема розв’язується іншим шляхом. Проводиться операція – вітректомія, яка вже потребує втручання хірурга, передбачає анестезію та реабілітацію від 2 місяців.

Відносно швидке падіння зору спричиняє увеїт – запалення ока. Воно червоніє, болить – і за деякий час зір погіршується. Це аутоімунна хвороба, зумовлена генетичною схильністю.

Чинники-провокатори:

переохолодження;

системний стрес;

часте вживання алкоголю, гострої або смаженої їжі;

куріння.

Андрій Романюк “Наведені фактори можуть спровокувати імунну реакцію, через що починається запалення. Наслідки хвороби різні, тому не варто самостійно купувати протизапальні краплі для очей”.

Що робити: йдіть до профільного офтальмолога, який спрямує у разі підозри на генетичне тестування й призначить відповідне лікування.

Доволі рідкісною хворобою, яка, на жаль, вражає молодих, є розсіяний склероз. Вона часто первинно проявляється саме на очах. Розпочинається все із зорового нерва, тому у хворого практично за тиждень значно погіршується зір. Потім він поступово покращується.

Що робити: захворювання небезпечне через свою системність – уражається головний і спинний мозок, тому похід до офтальмолога може врятувати й подовжити життя. Фахівець на ранній стадії помітить неврит зорового нерва й спрямує пацієнта до невролога, який вже діагностує хворобу й призначить лікування.

Втрата зору у 50 – 60 років

Експерт зазначає 2 найпоширеніші причини різкого зниження зору в людей старшого віку:

гострий напад глаукоми, за якого дуже сильно болить око;

різні захворювання сітківки, простими словами інсульт сітківки, коли закупорюються судини й вона відмирає. Або інсульт зорового нерва.

Що робити: такі стани в офтальмології вважаються ургентними й потребують негайного звернення до хірурга, щоб зберегти хоча б якийсь зір. Адже прогнози не завжди сприятливі.

У випадку гострої глаукоми чим раніше потрапите до лікаря, тим ефективніше вийде знизити внутрішньоочний тиск. Через його сильне підвищення, до 60–70 мм, може відмерти зоровий нерв, постраждати рогівка, й око перестане бачити.

Офтальмолог призначить неінвазивні процедури чи хірургічне втручання. Вчасне лікування допоможе повністю відновити зір або ж зберегти його на тому рівні, щоб читати й нормально функціонувати. Шкода, коли в людини з якихось причин одне око травмоване й через гострий напад уражається друге здорове. Тоді зволікати просто небезпечно.

Хто у групі ризику:

люди від 50 років;

далекозорі (плюс 3–5);

родичі, в яких в анамнезі є гострий напад глаукоми.

Андрій Романюк “Отже, якщо в батьків, бабусь-дідусів було це захворювання, рекомендується обов’язково пройти обстеження офтальмолога”.

Чому далекозорі у групі ризику? Бо в них коротке око, тож усередині мало простору. Кришталик з віком росте, йому не вистачає місця, і він починає перекривати шляхи відтоку рідини. А якщо немає відтоку, тиск дуже підвищується й відбувається гострий напад глаукоми. Зважайте, що найчастіше це стається вночі або під ранок, коли в людини широка зіниця. Стрес чи високий артеріальний тиск на хворобу не впливає.

Інсульт сітківки дуже схожий на інсульт головного мозку, тому для порятунку зору треба реагувати надзвичайно швидко. Через тромбоз центральної артерії сітківки, кровопостачання порушується й кисень перестає надходити до ока. Тканини відмирають, і в людини замість зображення з’являється темна пляма.

Хто в групі ризику:

хворі на цукровий діабет, що мають низький зір: в них бувають крововиливи через дуже ламкі судини;

особи за 60 років;

гіпертоніки;

курці.

Що робити: контролювати рівень цукру й артеріальний тиск. Якщо знаєте, що судини у поганому стані, відвідати ретинолога, який зробить діагностику й призначить лікування – медикаментозне або лазерне втручання. В разі закупорювання артерії й втрати зору мерщій до фахівця!

Поступове падіння зору у похилому віці найчастіше є ознакою:

катаракти;

глаукоми;

сухої форми вікової макулодистрофії.

Профілактика зору й запобігання хворобам очей

Найперше, що допоможе запобігти швидкому зниженню зору, – регулярне відвідування офтальмолога. Для молоді – раз на 3 роки, для людей старшого віку – раз на 2, якщо очі взагалі не турбують.

Фахівець Андрій Романюк пропонує такі методи профілактики:

слідкувати за артеріальним тиском;

намагатися не сидіти довго за комп'ютером. Бажано робити кілька разів на день перерви (правило 20–20–20, мабуть, знають усі);

офісним працівникам хоча б двічі-тричі на день виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям і подивитися вдалечінь для розвантаження очей. Зважайте, що це мають бути не перекури чи серфіння у телефоні на лавочці.

Бережіть себе й зір, щоб на власні очі побачити свято Перемоги!