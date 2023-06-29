Что делать, если быстро падает зрение: советы офтальмолога

Заметили, что вдруг стали хуже видеть? Это опасный симптом, который может привести к необратимым последствиям, поэтому нельзя медлить.

При каких болезнях резко или довольно быстро падает зрение и для каких возрастных категорий такое состояние является критическим, 24 Канала рассказал офтальмолог сети медцентров "Новое Зрение" Андрей Романюк.

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Надо сразу отметить, что в разном возрасте внезапное ухудшение зрения происходит при разных заболеваниях. К тому же его падение может быть хоть и постепенным, но достаточно быстрым. Например, через недели или месяцы. Поэтому выложим информацию по отдельным категориям и приведем причины этого состояния. А главное – дадим советы специалиста, что делать, чтобы восстановить или сохранить зрение.

Потеря зрения в молодом возрасте

Андрей Романюк “Часто мгновенное снижение зрения может свидетельствовать об отслоении сетчатки. Причем человек жалуется на проблему с одним глазом. Это опасное заболевание лечится только хирургическим путем.

Обычно болезни предшествуют определенные симптомы, например:

вспышки;

появление большого количества мушек в глазах;

ощущение пелены, нависающей сверху, сбоку или снизу.

Что делать: при внезапном падении зрения нужно срочно обратиться к офтальмологу. Чем быстрее прооперировать глаз лазером (при ранних признаках отграничивания сетчатки), тем лучше будет прогноз по выздоровлению.

Кто в группе риска:

люди с миопией средней и высокой степени, в том числе от минус 3–6;

те, у кого в семье были миопия или отслоение сетчатки.

Этой категории пациентов врач рекомендует обследоваться у офтальмолога каждые 2 года, чтобы вовремя выявить проблему и предотвратить возможные разрывы.

Регматогенная отслойка возможна, когда в сетчатке есть тонкое место, которое образуется вследствие неправильного сращения стекловидного тела и сетчатки. Особенно это присуще близоруким. Дело в том, что у человека с миопией длинный глаз, поэтому часто сетчатка перетянута, так что в некоторых местах она становится слабой и рвется.

Если вы обратились к хирургу на стадии надрыва (вспоминаем приведенные симптомы), ее можно "запаять" лазером и сохранить предварительное качество зрения. Процедура абсолютно безболезненна и длится буквально 10 минут.

Если же при появлении мушек и вспышек медлить с посещением врача несколько недель или месяцев, то проблема решается другим путем. Проводится операция – витректомия, которая уже нуждается в вмешательстве хирурга, предусматривает анестезию и реабилитацию от 2 месяцев.

Относительно быстрое падение зрения влечет за собой увеит – воспаление глаза. Оно краснеет, болит – и через некоторое время зрение ухудшается. Это аутоиммунная болезнь, обусловленная генетической предрасположенностью.

Факторы-провокаторы:

переохлаждение;

системный стресс;

частое употребление алкоголя, острой или жареной пищи;

курение.

Андрей Романюк Приведенные факторы могут спровоцировать иммунную реакцию, из-за чего начинается воспаление. Последствия болезни разные, поэтому не стоит самостоятельно покупать противовоспалительные капли для глаз”.

Что делать: идите в профильный офтальмолог, который направит в случае подозрения на генетическое тестирование и назначит соответствующее лечение.

Довольно редкой болезнью, которая, к сожалению, поражает молодых, рассеянный склероз. Она часто первично проявляется именно на глазах. Начинается все со зрительного нерва, поэтому у больного практически через неделю значительно ухудшается зрение. Затем он постепенно улучшается до уровня.

Что делать: заболевание опасно из-за своей системности – поражается головной и спинной мозг, поэтому поход к офтальмологу может спасти и продлить жизнь. Специалист на ранней стадии заметит неврит зрительного нерва и направит пациента к неврологу, который уже диагностирует болезнь и назначит лечение.

Потеря зрения в 50 – 60 лет

Эксперт отмечает 2 наиболее распространенные причины резкого снижения зрения у людей постарше:

острый приступ глаукомы, при котором очень сильно болит глаз;

разные заболевания сетчатки, простыми словами инсульт сетчатки, когда закупориваются сосуды и она отмирает. Или инсульт зрительного нерва.

Что делать: такие состояния в офтальмологии считаются ургентными и требуют немедленного обращения к хирургу, чтобы сохранить какое-либо зрение. Ведь прогнозы не всегда благоприятны.

В случае острой глаукомы чем раньше попадете к врачу, тем эффективнее получится снизить внутриглазное давление. Из-за его сильного повышения до 60–70 мм может отмереть зрительный нерв, пострадать роговица и глаз перестанет видеть.

Офтальмолог назначит неинвазивные процедуры или хирургическое вмешательство. Своевременное лечение поможет полностью восстановить зрение или сохранить его на том уровне, чтобы читать и нормально функционировать. Жаль, когда у человека по каким-то причинам один глаз травмирован и из-за острого приступа поражается другой здоровый. Тогда медлить просто опасно.

Кто в группе риска:

люди от 50 лет;

дальнозоркие (плюс 3–5);

родственники, у которых в анамнезе есть острый приступ глаукомы.

Андрей Романюк "Итак, если у родителей, бабушек-дедушек было это заболевание, рекомендуется обязательно пройти обследование офтальмолога".

Почему дальнозорки в группе риска? Потому что у них короткий глаз, и внутри мало простора. Хрусталик с возрастом растет, ему не хватает места и он начинает перекрывать пути оттока жидкости. А если нет оттока, давление очень увеличивается и происходит острый приступ глаукомы. Учитывайте, что чаще всего это происходит ночью или под утро, когда у человека широкий зрачок. Стресс или высокое АД на болезнь не влияет.

Инсульт сетчатки очень похож на инсульт головного мозга, поэтому для спасения зрения нужно реагировать очень быстро. Из-за тромбоза центральной артерии сетчатки, кровоснабжение нарушается и кислород перестает поступать в глаза. Ткани отмирают, и у человека вместо изображения появляется темное пятно.

Кто в группе риска:

больные сахарным диабетом, имеющие низкое зрение: у них бывают кровоизлияния из-за очень ломких сосудов;

лица за 60 лет;

гипертоники;

курильщики.

Что делать: контролировать уровень сахара и АД. Если вы знаете, что сосуды в плохом состоянии, посетить ретинолога, который сделает диагностику и назначит лечение – медикаментозное или лазерное вмешательство. В случае укупорки артерии и потери зрения скорее к специалисту!

Постепенное падение зрения в пожилом возрасте чаще всего является признаком:

катаракты;

глаукомы;

сухой формы возрастной макулодистрофии.

Профилактика зрения и предотвращение глазных болезней

Первое, что поможет предотвратить быстрое снижение зрения, – регулярное посещение офтальмолога. Для молодежи – раз в 3 года, для людей постарше – раз в 2, если глаза вообще не беспокоят.

Специалист Андрей Романюк предлагает следующие методы профилактики:

следить за АД;

стараться не сидеть долго за компьютером. Желательно делать несколько раз в день перерыва (правило 20-20-20, по-видимому, знают все);

офисным работникам хотя бы два-три раза в день выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и посмотреть вдаль для разгрузки глаз. Учтите, что это должны быть не перекуры или серфя в телефоне на лавочке.

Берегите себя и зрение, чтобы своими глазами увидеть праздник Победы!