Ультраоброблені продукти пов'язали з ще одним негативним впливом на організм

Ультраоброблені харчові продукти (UPF) можуть бути пов’язані з безсонням, на яке страждає приблизно третина дорослих у світі.

Про це свідчить аналіз режимів харчування та сну. Результати спостережнь опублікували в журналі Академії харчування та дієтології.

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Значний зв'язок між споживанням UPF і хронічним безсонням спостерігали незалежно від соціально-демографічних показників, способу життя, якості дієти та показників психічного здоров'я.

В попередніх дослідженнях учені вивчали поживні речовини або дієтичні добавки, пов'язані зі сном, як от білок, магній, але це дослідження є новим і важливим, адже воно оцінює схему харчування за межами поживних речовин і конкретних продуктів і показує, що ступінь обробки продуктів може мати певний вплив на якість сну.

Яке харчування впливає на сон

Дослідницька група раніше повідомляла про зв'язок середземноморської дієти зі зниженим ризиком безсоння і навпаки – дієта з високим вмістом вуглеводів становить підвищений ризик безсоння в усьому світі.

Проблема в тому, що безсоння вражає усе більшу кількість людей, наслідки цього стану пов'язують з численними захворюваннями, зокрема такими як діабет, ожиріння та рак.

Деталі дослідження

Щоб перевірити зв'язок споживання ультраобробленої їжі зі сном, учені використали дані NutriNet-Santé, отримані від понад 39 тисячі дорослих. Це когортне дослідження включало змінні сну та детальну інформацію про дієту.

Учені збирали дані кожні 6 місяців між 2013 і 2015 роками від дорослих, які заповнили кілька 24-годинних анкет і надали інформацію про симптоми безсоння. Учасники повідомили, що отримують 16% енергії з ултраобробленої їжі (UPF), а близько 20% повідомили про хронічне безсоння. Ці 20%, споживали більший відсоток UPF.

"Зв’язок між високим споживанням UPF і безсонням фіксували як у чоловіків, так і у жінок, але ризик був дещо вищим у чоловіків", – ідеться у дослідженні.

Перспектива відкриття

Оскільки дослідження має низку неточностей, як от той фактор, що учасники оцінвали самотужки якість свого сну, учені планують продовжити вивчати причинно-наслідковий зв'язок. Втім, вони все ж закликали людей з проблемами сну перевірити свій раціон, аби визначити, чи може ультраоброблена їжа впливати на це.