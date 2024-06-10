Ультраобработанные продукты связали с еще одним негативным воздействием на организм

Ультраобработанные пищевые продукты (UPF) могут быть связаны с бессонницей, которой страдает примерно треть взрослых в мире.

Об этом свидетельствует анализ режимов питания и сна. Результаты наблюдений опубликовали в журнале Академии питания и диетологии.

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Значительную связь между потреблением UPF и хронической бессонницей наблюдали независимо от социально-демографических показателей, образа жизни, качества диеты и показателей психического здоровья.

В предыдущих исследованиях ученые изучали питательные вещества или диетические добавки, связанные со сном, такие как белок, магний, но это исследование является новым и важным, ведь оно оценивает схему питания за пределами питательных веществ и конкретных продуктов и показывает, что степень обработки продуктов может иметь определенное влияние на качество сна.

Какое питание влияет на сон

Исследовательская группа ранее сообщала о связи средиземноморской диеты со сниженным риском бессонницы и наоборот – диета с высоким содержанием углеводов составляет повышенный риск бессонницы во всем мире.

Проблема в том, что бессонница поражает все большее количество людей, последствия этого состояния связывают с многочисленными заболеваниями, в частности такими как диабет, ожирение и рак.

Детали исследования

Чтобы проверить связь потребления ультраобработанной пищи со сном, ученые использовали данные NutriNet-Santé, полученные от более 39 тысяч взрослых. Это когортное исследование включало переменные сна и подробную информацию о диете.

Ученые собирали данные каждые 6 месяцев между 2013 и 2015 годами от взрослых, которые заполнили несколько 24-часовых анкет и предоставили информацию о симптомах бессонницы. Участники сообщили, что получают 16% энергии из ултраобработанной пищи (UPF), а около 20% сообщили о хронической бессоннице. Эти 20%, потребляли больший процент UPF.

"Связь между высоким потреблением UPF и бессонницей фиксировали как у мужчин, так и у женщин, но риск был несколько выше у мужчин", – говорится в исследовании.

Перспектива открытия

Поскольку исследование имеет ряд неточностей, как вот тот фактор, что участники оценивали самостоятельно качество своего сна, ученые планируют продолжить изучать причинно-следственную связь. Впрочем, они все же призвали людей с проблемами сна проверить свой рацион, чтобы определить, может ли ультраобработанная пища влиять на это.