Надія для багатьох людей: створили новий спосіб швидкого загоєння важких ран

Людське тіло має здатність відновлювати пошкоджені тканини, але іноді цей процес займає багато часу. Дослідники з Китаю та Швеції вивчили механізми загоєння і виявили молекулу, здатну прискорити цей процес.

Недавні дослідження виявили нові методи регулювання природних процесів в організмі. Наприклад, в одному з досліджень вчені заблокували білок, що погіршує зір з віком, а інша команда розробила речовину, яка впливає на організм подібно до пробіжки на 10 кілометрів натщесерце.

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Нове дослідження загоєння

Фахівці з університетів Китаю та Швеції виявили молекулу РНК, відповідальну за перехід від запальної реакції до стадії проліферації, коли утворюються нові клітини. Ці результати були опубліковані в журналі Nature Communications.

У рамках дослідження 26 здоровим дорослим добровольцям зробили рани за допомогою триміліметрових зразків тканини, взятих зі шкіри гомілки або верхньої частини сідниці. Потім дослідники брали шестиміліметрові зразки тканини з країв рани на перший, сьомий і тридцятий дні.

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Молекула, яка відповідає за загоєння

З'ясувалося, що молекула lncRNA SNHG26 сприяє переходу від запалення до відновлення. Саме її активація викликала позитивні зміни з часом. Додаткові експерименти на мишах показали, що відсутність lncRNA SNHG26 уповільнює загоєння, це може стати основою для нових терапевтичних підходів до лікування ран.

Таким чином, результати відкривають можливості для розробки нових методів лікування гострих і хронічних ран.