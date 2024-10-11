Надежда для многих людей: создали новый способ быстрого заживления тяжелых ран

Человеческое тело обладает способностью восстанавливать поврежденные ткани, но иногда этот процесс занимает много времени. Исследователи из Китая и Швеции изучили механизмы заживления и обнаружили молекулу, способную ускорить этот процесс.

Недавние исследования выявили новые методы регулирования естественных процессов в организме. Например, в одном из исследований ученые заблокировали белок, ухудшающий зрение с возрастом, а другая команда разработала вещество, которое влияет на организм подобно пробежке на 10 километров натощак.

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Новое исследование заживления

Специалисты из университетов Китая и Швеции обнаружили молекулу РНК, ответственную за переход от воспалительной реакции к стадии пролиферации, когда образуются новые клетки. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

В рамках исследования 26 здоровым взрослым добровольцам сделали раны с помощью трехмиллиметровых образцов ткани, взятых из кожи голени или верхней части ягодицы. Затем исследователи брали шестимиллиметровые образцы ткани с краев раны на первый, седьмой и тридцатый дни.

Молекула, которая отвечает за заживление

Выяснилось, что молекула lncRNA SNHG26 способствует переходу от воспаления к восстановлению. Именно ее активация вызвала положительные изменения со временем. Дополнительные эксперименты на мышах показали, что отсутствие lncRNA SNHG26 замедляет заживление, это может стать основой для новых терапевтических подходов к лечению ран.

Таким образом, результаты открывают возможности для разработки новых методов лечения острых и хронических ран.