Це стане революцією в медицині: штучна матка може стати реальністю вже цього року
Джерело:Daily Mail
Штучна матка для недоношених дітей може стати доступною вже цього року. Це важливо, адже проблема недоношеності досить часте явище, яке впливає на розвиток діток.
Принаймні такий прогноз зробили учені з Дитячої лікарні Філадельфії, які провели успішні випробування на ягнятах. Наразі команда дослідників готова перейти до тестування на людях.
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Чому це важливо
Близько 15 мільйонів недоношених дітей щороку можуть виживати завдяки інноваційній технології. Передчасне народжених дітей часто пов'язують з багатьма проблемами розвитку дитини, зокрема, із недорозвиненням легень, що ускладнює процес переходу від дихання в навколоплідних водах до вдихання повітря.
Наразі вчені уже провели понад 300 успішних тестів на ягнятах, які народилися на 23 – 24 тижні вагітності (термін еквівалентний людському). І надалі у тварин фіксували нормальний розвиток мозку.
Як працює штучна матка
Одним із ключових моментів роботи штучної матки є під'єднання пуповини плоду до оксигенатора. Власне, це забезпечує циркуляцію крові та створює середовище, аналогічне навколишньому середовищу дитини до її народження. Тобто, механізм працює так, що дитина має змогу дихати і ковтати навколоплідні води, як під час вагітності.
Перспектива інноваціїЩо важливо, FDA уже зустрілося з експертами для обговорення подальших кроків у проведенні клінічних випробувань, і рішення очікують уже до кінця 2024 року.
Учені зауважують, що штучна матка не має на меті повністю замінити справжню, але вона може стати революцією в порятунку життів недоношених дітей, адже буквально "виграє" їм додатковий час для повноцінного розвитку.
Розробники інноваційного методу наголосили, що їх ціль – допомогти дітям подолати важкий період після передчасного народження.