Это станет революцией в медицине: искусственная матка может стать реальностью уже в этом году

Искусственная матка для недоношенных детей может стать доступна уже в этом году. Это важно, ведь проблема недоношенности довольно частое явление, влияющее на развитие детей.

По крайней мере, такой прогноз сделали ученые из Детской больницы Филадельфии, которые провели успешные испытания на ягнятах. Пока команда исследователей готова перейти к тестированию на людях.

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Почему это важно

Около 15 миллионов недоношенных детей каждый год могут выживать благодаря инновационной технологии. Преждевременно рожденных детей часто связывают со многими проблемами развития ребенка, в частности с недоразвитием легких, что затрудняет процесс перехода от дыхания в околоплодных водах к вдыханию воздуха.

Ученые уже провели более 300 успешных тестов на ягнятах, родившихся на 23 – 24 неделе беременности (срок эквивалентный человеческому). И дальше у животных фиксировали нормальное развитие мозга.

Как работает искусственная матка

Одним из ключевых моментов работы искусственной матки является подключение пуповины плода к оксигенатору. По сути, это обеспечивает циркуляцию крови и создает среду, аналогичную окружающей среде ребенка до его рождения. То есть механизм работает так, что ребенок может дышать и глотать околоплодные воды, как во время беременности.

Перспектива инновации

, FDA уже встретилось с экспертами для обсуждения дальнейших шагов по проведению клинических испытаний, и решения ожидают уже к концу 2024 года.

Ученые отмечают, что искусственная матка не имеет цели полностью заменить настоящую, но она может стать революцией в спасении жизней недоношенных детей, ведь буквально "выигрывает" им дополнительное время для полноценного развития.

Разработчики инновационного метода подчеркнули, что их цель – помочь детям преодолеть трудный период после преждевременного рождения.