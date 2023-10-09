Чи циркулює в Україні новий штам COVID-19 Pirola та які його симптоми: дані МОЗ

Новий штам COVID-19, який має назву Pirola (або BA.2.86), наразі активно поширюється у світі й інфікує мільйони людей. В Україні захворюваність на коронавірус теж зросла. Про те, який штам домінує у нас і чи виявили різновид Pirola, розповіли у МОЗ.

Зокрема, про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він також перерахував симптоми нового різновиду коронавірусу.

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За даними МОЗ, станом на сьогодні на території України не виявлено випадків інфікування Pirola. Водночас такої імовірності у відомстві не виключають.

Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам,

– зауважив Ігор Кузін .

Симптоми у нового штаму:

нежить;

головний біль;

втома;

чхання та біль у горлі;

рідше – подразнення очей і висипи.

Штам Pirola вперше виявили в Ізраїлі. Відомо про понад 100 тисяч випадків у багатьох країнах, зокрема: у Великій Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії.

Раніше головний санлікар зазначав, що в Україні продовжать відстежувати епідеміологічну ситуацію та фіксувати випадки інфікування новими штамами.

У МОЗ нагадують, що єдиним дієвим способом забезпечити імунітет проти COVID-19 – є вакцинація.

Раніше Ігор Кузін також пояснив, кому потрібне 4-те та 5-те щеплення проти коронавірусної інфекції. Оскільки загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера — це 3 щеплення.