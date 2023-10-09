Циркулирует ли в Украине новый штамм COVID-19 Pirola и каковы его симптомы: данные Минздрава
Источник:МОЗ
Новый штамм COVID-19, который называется Pirola (или BA.2.86), сейчас активно распространяется в мире и инфицирует миллионы людей. В Украине заболеваемость коронавирусом тоже возросла. О том, какой штамм доминирует у нас и обнаружили ли разновидность Pirola, рассказали в Минздраве.
В частности, об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он также перечислил симптомы новой разновидности коронавируса.
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По данным Минздрава, по состоянию на сегодняшний день на территории Украины не выявлены случаи инфицирования Pirola. В то же время, такой вероятности в ведомстве не исключают.
Мы не исключаем, что новый вариант коронавирусной инфекции появится на территории Украины. Учитывая, что тысячи украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, будут приезжать или возвращаться домой из стран, где уже есть новый штамм,
– заметил Игорь Кузин.
Симптомы нового штамма:
- насморк;
- головная боль;
- усталость;
- чихание и боль в горле;
- реже – раздражение глаз и сыпь.
Ранее главный санврач отмечал, что в Украине продолжат отслеживать эпидемиологическую ситуацию и фиксировать случаи инфицирования новыми штаммами.
В Минздраве напоминают, что единственным действенным способом обеспечить иммунитет против COVID-19 является вакцинация.
Ранее Игорь Кузин также объяснил, кому нужна 4-я и 5-я прививка против коронавирусной инфекции. Поскольку общий рекомендованный курс по первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера — это 3 прививки.