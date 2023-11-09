Чому не можна запивати кавою їжу: лікарка пояснила про небезпеку

Сніданок, а потім чашка американо, бо на голодний шлунок каву не можна? Якщо ви досі дотримуєтесь цього правила, вам не завадить здати аналіз на залізодефіцитну анемію.

Так, дієтолог Роксана Баккер порекомендувала не пити каву під час їжі, адже через це блокується засвоєння заліза. У результаті це може призвести до дефіциту мікроелемента.

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За даними досліджень, вживання кави під час їжі знижує засвоюваність заліза організмом з 90% до 40%. Відтак, це може спричинити розвиток анемії. Річ у тім, що в каві міститься речовина – хлорогенова кислота, поліфенол.

Як виявити анемію

Симптомами дефіциту заліза є блідість шкіри, задишка, запаморочення, слабкість, сонливість. Причиною цьому є недостатнє вироблення еритроцитів.

Лікарі радять пити каву не менш як за півгодини після їжі. Ба більше, пити каву до їжі, навіть за годину, теж не корисно, адже це також сприяє тому, що засвоєння заліза блокується. При цьому пити каву на голодний шлунок – це ще гірший варіант.

"Кава містить поліфенол, який блокує всмоктування заліза в організмі", – резюмувала дієтолог.

Лікарі попередили, що вміст поліфенолів є основним гравцем, коли мова йде про порушення всмоктування гему. Тут потрібно розуміти, що інші напої з кофеїном (енергетики, зелений чай, матча) матимуть такий же ефект.

Тому, якщо ви хочете насолоджуватись кавою і при цьому не порушувати баланс засвоєння заліза, дотримуйтесь рекомендованих часових проміжків.