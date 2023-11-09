Почему нельзя запивать кофе еду: врач объяснила об опасности

Завтрак, а потом чашка американо, потому что на голодный желудок кофе нельзя? Если вы по-прежнему придерживаетесь этого правила, вам не помешает сдать анализ на железодефицитную анемию.

Так, диетолог Роксана Баккер порекомендовала не пить кофе во время еды, ведь из-за этого блокируется усвоение железа. В результате это может привести к дефициту микроэлемента.

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По данным исследований, употребление кофе во время еды снижает усвояемость железа организмом с 90 до 40%. Следовательно, это может вызвать развитие анемии. Дело в том, что в кофе содержится вещество – хлорогеновая кислота, полифенол.

Как обнаружить анемию

Симптомами дефицита железа являются бледность кожи, одышка, головокружение, слабость, сонливость. Причиной тому является недостаточная выработка эритроцитов.

Врачи советуют пить кофе не менее чем через полчаса после еды. Более того, пить кофе до еды, даже за час, тоже не полезно, ведь это также способствует тому, что усвоение железа блокируется. При этом пить кофе на голодный желудок – это еще более худший вариант.

"Кофе содержит полифенол, который блокирует всасывание железа в организме", – резюмировала диетолог.

Врачи предупредили, что содержание полифенолов является основным игроком, когда речь идет о нарушении всасывания гема. Здесь нужно понимать, что другие напитки с кофеином (энергетики, зеленый чай, матча) будут иметь такой же эффект.

Поэтому, если вы хотите наслаждаться кофе и при этом не нарушать баланс усвоения железа, соблюдайте рекомендуемые временные промежутки.