Цього ви точно не очікували: картопля фрі провокує поширений психічний розлад

І дорослі, і діти полюбляють картоплю фрі за її хрусткий смак, солоність та легку солодкавість. Це комбо смаків буквально змушує наше серце битись частіше, усе через рецептори, – їх таке поєднання задовільняє і саме вони віддають відповідні команди задоволення мозку.

Вчені уже давно встановили. що смажена їжа є фактором ризику ожиріння, високого кров'яного тиску та інших наслідків для здоров'я. Однак, нові результати вказують на усе більшу необхідність зниження споживання смаженої їжі для психічного здоров'я.

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Зв'язок смаженої їжі та розладів психіки

Дослідницька група в Ханчжоу, Китай, виявила, що часте вживання смаженої їжі, особливо картоплі фрі, пов'язане з:

підвищенням ризику тривожного розладу на 12%;

і підвищенням ризику депресії на 7%.

Взаємозв'язок був більш видимим серед молодих чоловіків.

Проте дослідники, які вивчають харчування, заявили, що результати є попередніми, і наразі вони не мають чіткої відповіді на запитання, чи спричиняє смажена їжа проблеми з психічним здоров'ям, чи люди, які відчувають симптоми депресії або занепокоєння, більше "налягають" на смажену їжу.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 140 728 людей, воно тривало 11,3 року.

Після виключення учасників з діагнозом депресію протягом перших 2 років було виявлено загалом 8 294 випадки тривожного розладу і 12 735 випадків депресії у тих, хто їв смажену їжу, в той час, як у смаженої картоплі було виявлено збільшення ризику депресії на 2% порівняно з тими, хто їв смажене біле м'ясо.