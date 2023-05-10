Этого вы точно не ожидали: картофель фри провоцирует распространенное психическое расстройство

И взрослые, и дети любят картошку фри за ее хрустящий вкус, соленость и легкую сладость. Это комбо вкусов буквально заставляет наше сердце биться чаще, все из-за рецепторов, их такое сочетание удовлетворяет и именно они отдают соответствующие команды удовольствие мозгу.

Ученые уже давно установили. что жареная пища является фактором риска ожирения, высокого артериального давления и других последствий для здоровья. Однако новые результаты указывают на все большую необходимость снижения потребления жареной пищи для психического здоровья.

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Связь жареной пищи и расстройств психики

Исследовательская группа в Ханчжоу, Китай, обнаружила, что частое употребление жареной пищи, особенно картофеля фри, связано с:

повышением риска тревожного расстройства на 12%;

и повышением риска депрессии на 7%.

Взаимосвязь была более видна среди молодых мужчин.

Однако исследователи, изучающие питание, заявили, что результаты предварительные, и пока они не имеют четкого ответа на вопрос, вызывает ли жареная пища проблемы с психическим здоровьем, или люди, которые испытывают симптомы депрессии или беспокойства, больше "налегают" на жареную пищу.

Как проводили исследования

В исследовании приняли участие 140 728 человек, оно длилось 11,3 лет.

После исключения участников с диагнозом депрессию в течение первых 2 лет было выявлено в общей сложности 8 294 случая тревожного расстройства и 12 735 случаев депрессии у тех, кто ел жареную пищу, в то время как у жареного картофеля было выявлено увеличение риска депрессии на 2% по сравнению , кто ел жареное белое мясо.