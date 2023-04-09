Знайшли категорію людей, для яких алкоголь ще шкідливіший

Австралійські вчені порівняли, як впливає алкоголь на печінку людей із нормальною масою тіла, зайвою вагою та ожирінням.

Нове дослідження алкоголю

Вчені з Сіднейського університету проаналізували дані понад 465 осіб віком 40 – 69 років, за якими спостерігали в середньому протягом 10,5 років.

Також на тему Чи справді помірне вживання алкоголю не шкодить: велике дослідження дало відповідь

Вони порівняли ризики з боку печінки у людей із зайвою та нормальною вагою, які пили більше, ніж радять британські рекомендації (понад 10 стандартних порцій, еквівалентних 10 грамам чистого спирту, на тиждень).

Алкоголь більше шкодить людям з зайвою вагою

У людей із зайвою вагою або які мають ожиріння ризик розвитку алкогольної жирової хвороби печінки був майже на 600% вищим, ніж у тих, чия вага була нормальною. Їхній ризик смерті від цієї проблеми був на 700% більшим.

Зайва вага та ожиріння збільшували ризик розвитку хвороб печінки та у людей, які пили алкоголь, не перевищуючи норми рекомендацій. Цей ризик у них був вищим на 50% порівняно з показниками людей із нормальною вагою.

Виходячи з даних нашого дослідження, люди з зайвою вагою, не тільки з ожирінням, повинні вживати алкоголь з обережністю і, можливо, прагнути пити набагато менше, ніж зазначено в рекомендаціях,

– сказав співавтор дослідження Еммануель Стаматакіс (Emmanuel Stamatakis).

Вчені вважають, що у нових медичних рекомендаціях має бути окрема згадка про комбіновану шкідливу дію алкоголю та зайвої ваги на здоров'я.