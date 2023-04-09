Нашли категорию людей, для которых алкоголь еще более вреден
Источник:European Journal of Clinical Nutrition
Австралийские ученые сравнили, как влияет алкоголь на печень людей с нормальной массой тела, лишним весом и ожирением.
Новое исследование алкоголя
Ученые из Сиднейского университета проанализировали данные более 465 человек в возрасте 40-69 лет, за которыми наблюдали в среднем в течение 10,5 лет.
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Они сравнили риски со стороны печени у людей с лишним и нормальным весом, которые пили больше, чем советуют британские рекомендации (более 10 стандартных порций, эквивалентных 10 граммам чистого спирта, в неделю).
Алкоголь больше вредит людям с лишним весом
У людей с лишним весом или имеющих ожирение риск развития алкогольной жировой болезни печени был почти на 600% выше, чем у тех, чей вес был нормальным. Их риск смерти от этой проблемы был на 700% больше.
Лишний вес и ожирение увеличивали риск развития болезней печени и у людей, которые пили алкоголь, не превышая нормы рекомендаций. Этот риск у них был выше на 50% по сравнению с показателями людей с нормальным весом.
Исходя из данных нашего исследования, люди с лишним весом, не только с ожирением, должны употреблять алкоголь с осторожностью и, возможно, стараться пить гораздо меньше, чем отмечено в рекомендациях,
– сказал соавтор исследования Эммануэль Стоматакис (Emmanuel Stamatakis).
Ученые считают, что в новых медицинских рекомендациях должно быть отдельное упоминание о комбинированном вредном действии алкоголя и лишнем весе на здоровье.