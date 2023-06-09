Ця щоденна звичка може шкодити вашому здоров'ю

9 червня 2023, 11:20
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Джерело:

Harvard Health Publishing

Іноді небезпека для здоров'я може приховуватись у дуже звичних для нас речах. Наприклад, ви ніколи не могли б подумати, що чищення зубів може вам нашкодити. Звісно, зуби чистити треба, але питання в тому, якою пастою. Деякі з них – шкідливі.

Дослідження показали, що деякі хімічні речовини, які містяться в популярних зубних пастах та ополіскувачах, приносять більше шкоди, ніж користі. Розповідаємо, яких речовин варто уникати у зубних пастах. 

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5 причин, чому деякі пасти шкідливі для здоров'я

В більшості зубних паст, якими ми користуємося щодня, містяться різноманітні шкідливі компоненти. Попри те, що у невеликих кількостях вони не завдадуть великої шкоди, регулярне їх використання збільшує ризик появи негативних ефектів.

  • Фтор

Фтор входить до складу до більшості звичних для нас сучасних зубних паст. Чому? Ще на початку 1990-х років вчені помітили, що в районах, де вода мала більше природного фтору, люди рідше страждали на проблеми з карієсом. Незабаром встановили зв'язок між фтором і гігієною зубів, тому цей компонент став стандартом.   

Втім, фтор є нейротоксином, який пов'язаний із проблемами зі щитовидною залозою у дітей і дорослих.

Крім того, фтор також може негативно впливати й на здоров'я зубів, хоча це і звучить дещо дивно. Регулярне використання зубної пасти з фтором може спричинити потемніння зубів — флюороз.

  • Пропіленгліколь

Пропіленгліколь міститься в фарбах та антифризах. Ще кілька років тому Американське товариство контактного дерматиту назвало цей компонент головним алергеном року. Втім, саме завдяки цьому компоненту зубна паста стає гладкою і має ту структуру, яку ми звикли бачити, він же запобігає її засиханню.

Велика кількість пропіленгліколю може бути токсичною для організму та спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. 

  • Парабени

Парабени містяться у дуже багатьох засобах особистої гігієни. Тож, і зубна паста не виключення, адже парабени – це звичайні консерванти. Однак триваліший термін зберігання продукту точно не вартий ризиків, які пов'язані з цими токсинами, що впливають на наші гормони.

За даними Environmental Working Group (США), парабени шкодять ендокринній системі, які можуть імітувати естроген у людському організмі. Пов'язують їх із різними проблемами: від зниження фертильності до підвищення ризику розвитку раку молочної залози.

  • Підсолоджувачі

Активні компоненти в зубних пастах несмачні, а відтак більшість виробників додають підсолоджувачі, щоб зробити процес чищення зубів нібито приємнішим. Зазвичай це аспартам і сахарин.

Дослідження впливу аспараму та сахарину на людей досить обмежені. Відомо, що аспартам збільшує оксислювальний стрес, пошкоджує клітинні мембрани, який провокує запальні процеси в організмі.

  • Барвники

Мова про яскраві смужки на деяких зубних пастах або яскравий колір самої текстури. Більшість виробників використовують штучні барвники для надання цих відтінків. Хоча вони і схвалені до використання в харчових продуктах, та за деякими дослідженнями, штучні харчові барвники можуть призводити до гіперактивності та поведінкових проблем у дітей. Тому у зубній пасті для дітей барвників точно не має бути. 

Крім того, Центр науки в суспільних інтересах стверджує, що барвники можуть стати причиною розвитку алергії та навіть деяких видів раку.

Чи є альтернатива?

На щастя, сьогодні різноматність зубних паст вражає – на прилавках магазинів та аптек можна знайти зубні пасти без фтору на основі гідроксиапатиту. Це ключовий елемент наших зубів і кісток. Він позитивно діє на відновлення та зміцнення емалі. Доведено, що гідроксиапатит має таку ж ефективність у чищенні зубів, як і фтор, а також запобігає розвитку карієсу.
Автор: Анастасія Лукашевська