Эта ежедневная привычка может вредить вашему здоровью

Иногда опасность для здоровья может скрываться в очень привычных для нас вещах. К примеру, вы никогда не могли бы подумать, что чистка зубов может вам навредить. Конечно, зубы чистить нужно, но вопрос в том, какой пастой. Некоторые из них – вредны.

Исследования показали, что некоторые химические вещества, содержащиеся в популярных зубных пастах и ополаскивателях, приносят больше вреда, чем пользы. Рассказываем, каких веществ следует избегать в зубных пастах.

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5 причин, почему некоторые пасты вредны для здоровья

В большинстве зубных паст, которыми мы пользуемся каждый день, содержатся разнообразные вредные компоненты. Несмотря на то, что в небольших количествах они не нанесут большого вреда, регулярное их использование увеличивает риск появления негативных эффектов.

Фтор

Фтор входит в состав большинства привычных для нас современных зубных паст. Почему? Еще в начале 1990-х годов ученые заметили, что в районах, где вода имела больше природного фтора, люди реже страдали проблемами с кариесом. В скором времени установили связь между фтором и гигиеной зубов, поэтому этот компонент стал стандартом.

Впрочем, фтор является нейротоксином, связанным с проблемами со щитовидной железой у детей и взрослых.

Кроме того, фтор также может оказывать негативное влияние и на здоровье зубов, хотя это и звучит несколько странно. Регулярное использование зубной пасты с фтором может привести к потемнению зубов — флюороз..

Пропиленгликоль

Пропиленгликоль содержится в красках и антифризах. Еще несколько лет назад Американское общество контактного дерматита назвало этот компонент главным аллергеном года. Впрочем, именно благодаря этому компоненту зубная паста становится гладкой и имеет ту структуру, которую мы привыкли видеть, он же предотвращает ее засыхание.

Большое количество пропиленгликоля может быть токсичным для организма и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Парабены

Парабены содержатся в очень многих средствах личной гигиены. Так что и зубная паста не исключение, ведь парабены – это обычные консерванты. Однако более длительный срок хранения продукта точно не стоит рисков, связанных с этими токсинами, что влияют на наши гормоны.

По данным Environmental Working Group (США), парабены вредят эндокринной системе, которая может имитировать эстроген в человеческом организме. Связывают их с разными проблемами: от снижения фертильности до повышения риска развития рака молочной железы.

Подсластители

Активные компоненты в зубных пастах невкусные, поэтому большинство производителей добавляют подсластители, чтобы сделать процесс чистки зубов якобы более приятным. Обычно это аспартам и сахарин.

Исследования влияния аспарама и сахарина на людей достаточно ограничены. Известно, что аспартам увеличивает окислительный стресс, повреждает клеточные мембраны, провоцирующие воспалительные процессы в организме.

Красители

Речь о ярких полосках на некоторых зубных пастах или ярком цвете самой текстуры. Большинство изготовителей используют искусственные красители для придания этих оттенков. Хотя они и одобрены к использованию в пищевых продуктах и по некоторым исследованиям, искусственные пищевые красители могут приводить к гиперактивности и поведенческим проблемам у детей. Поэтому в зубной пасте для детей красителей точно не должно быть.

Кроме того, Центр науки в общественных интересах утверждает, что красители могут стать причиной развития аллергии и даже некоторых видов рака.