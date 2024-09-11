Що з'їсти ввечері: які продукти сприяють міцному сну

Зрозуміло, що їсти на ніч надто жирну і важку їжу не варто. Також варто обмежити споживання солоної їжі, копченої чи гострої. Ця їжа сприятиме набрякам та відчуттям розбитості на ранок. Натомість є низка продуктів, яка не лише втамує голод, а й допоможе краще спати.

Згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у журналі Sleep Medicine, чудово з цим упораються так звані кетогенні продукти.

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Що їсти для міцного сну

Так, мова про перелік продуктів, які споживають люди, які дотримуються кето-дієти. Переважно це продукти, які містять багато жирів, мало вуглеводів і достатню кількість білків.

Це риба і морепродукти, м'ясо і птиця, некрохмалисті овочі, ягоди, яйця, молочні продукти з високим вмістом жиру, оливкова олія та інші олії, а також темний шоколад.

"Вживання таких продуктів перед сном може допомогти поліпшити сон, особливо тим, хто страждає на хронічні захворювання", – ідеться у дослідженні.

Деталі дослідження

Зауважимо, що дослідження проводили за участі людей з розсіяним склерозом, який є поширеним явищем і може значно погіршити загальну якість життя.

Тож, у ході дослідження було підтверджено, що вживання кето-продуктів може зменшити денну сонливість у людей з розсіяним склерозом та покращити загальну якість сну.

Також було виявлено користь кето-дієти у контексті покращення сну у людей з хронічними мігренями.

Однак, цей тип харчування має як переваги, так і недоліки і перш ніж почати харчуватись за цим принципом, слід проконсультуватис ь зі своїм лікарем.