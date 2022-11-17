Що роблять очі, коли ми спимо

Деякі люди вважають, що під час сну зіниці закочуються вгору. Інші думають, що очі стежать за тим, що відбувається уві сні, тому рухаються. Але це не так.

Коли ми спимо, мозок циклічно проходить через чотири стадії сну. Перші три вважаються сном із нешвидким рухом очей, це ще називається тихим сном. Четверта стадія – сон зі швидким рухом очей, також відомий як активний сон.

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Коли очі рухаються під час сну Як тільки очі заплющуються, вони продовжують функціонувати і можуть уловлювати світло через повіки. Це пояснює, чому яскраве світло чи схід сонця можуть нас розбудити, а у темній кімнаті легше заснути.

Зіниці можуть продовжувати рухатися під повіками, але на першій стадії засипання рух очей уповільнюється, так само як дихання та серцебиття. На другій стадії вони припиняють рухатися і зіниці зупиняються. Під час третьої фази очі не рухаються, м'язи обличчя та тіла повністю розслаблюються.