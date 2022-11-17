Что делают глаза, когда мы спим

Некоторые люди считают, что во время сна зрачки закатываются вверх. Другие думают, что глаза следят за происходящим во сне, поэтому двигаются. Но это не так.

Когда мы спим, мозг циклически проходит через четыре стадии сна. Первые три считаются сном с небыстрым движением глаз, это называется тихим сном. Четвертая стадия – сон с быстрым движением глаз, также известный как активный сон.

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Когда глаза двигаются во время сна Как только глаза закрываются, они продолжают функционировать и могут улавливать свет через веки. Это объясняет, почему яркий свет или восход солнца могут нас разбудить, а в темной комнате легче заснуть.

Зрачки могут продолжать двигаться под веками, но на первой стадии засыпания движение глаз замедляется, равно как дыхание и сердцебиение. На второй стадии они перестают двигаться и зрачки останавливаются. Во время третьей фазы глаза не двигаются, мышцы лица и тела полностью расслабляются.