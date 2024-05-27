Які існують режими сну та як вони впливають на здоровʼя

Режим сну – це біологічний ритм, що визначає, коли організму необхідно заснути та прокинутися. Він має 24-годинний цикл сну і неспання. Наше здоров'я залежить від режиму сну, оскільки він допомагає тілу та мозку перезаряджатися, відновлюватися та зберігати інформацію, яку ми отримали протягом дня.

Існує три режими сну – однофазний, або монофазний, двофазний та поліфазний. Найбільш поширеним є монофазний сон.

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Однофазний сон

При однофазному або монофазному сні людина спить тільки протягом одного відрізка часу, зазвичай вночі. Передбачається, що монофазний сон став домінантним режимом сну в індустріальну епоху, коли штучне освітлення почало дозволяти людям не спати після заходу сонця.

Проте, згідно з деякими дослідженнями, нам не зовсім природно спати в такому режимі. У ході одного експерименту учасники природно перейшли на двофазний графік сну, коли їх помістили в приміщення з меншим освітленням.

Двофазний сон

До індустріальної епохи багато людей на різних континентах й у різних культурах дотримувалися двофазного режиму сну. Увечері вони лягали спати на кілька годин, прокидаючись близько опівночі. Потім вони не спали кілька годин, щоб поїсти, доглянути за дітьми або підкинути дров у вогонь, перш ніж нарешті знову заснути для другої фази сну.

Двофазний графік сну – це будь-який графік сну, який включає два періоди сну на добу. Люди з двофазним режимом можуть спати довше вночі, а потім подрімати вдень. Або вони можуть поділити свій нічний сон на дві частини.

Двофазний сон і сьогодні практикується безліччю людей у різних культурах. Наприклад, люди, які насолоджуються сієстою, вважаються двофазними. Деякі дотримуються двофазного режиму, щоб максимізувати свою продуктивність.

Вважається, що денний сон пов'язаний із покращенням когнітивних функцій. Було доведено, що коротший сон знижує сонливість і викликає поліпшення когнітивних функцій, яке відчувається майже відразу. Сон тривалістю понад 30 хвилин приносить когнітивні переваги протягом більш тривалого періоду часу, але людина, як правило, відчуває сонливість після пробудження.

Двофазний графік сну може бути природним для деяких людей. Багато хто просто почувається втомленим у середині дня. Деякі дослідники вважають, що спад енергії в середині дня може бути наслідком нашого поліфазного режиму сну в дитинстві.

У той самий час інші стверджують, що двофазний графік сну перестав бути природним, а зумовлений зовнішніми чинниками, як звички у їжі, соціальний графік чи спекотна денна температура.

Поліфазний сон

Поліфазний сон характеризується наявністю кількох інтервалів сну та неспання протягом доби. Немовлята – яскравий приклад поліфазних сплячих, оскільки вони сплять кілька разів протягом дня.

Однак у дорослому віці поліфазний сон може бути ознакою розладу сну або нейродегенеративного захворювання, такого як хвороба Альцгеймера.

Деякі люди спеціально переходять на поліфазний графік сну, сподіваючись стати більш продуктивними. Однак для більшості дотримання поліфазного графіка сну, особливо такого, який скорочує загальний час сну, призводить до позбавлення сну і пов'язаних з цим негативних наслідків для фізичного та психічного здоров'я.

Вважається, деякі відомі люди, такі як Нікола Тесла і Леонардо да Вінчі, нібито використовували поліфазний сон, щоб збільшити продуктивність і час творчості.

Дослідження не доводять, що поліфазний графік сну кращий, ніж монофазний. Окремі звіти про людей із поліфазним сном припускають деяку користь, але результати досліджень є сумнівними.