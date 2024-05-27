Какие существуют режимы сна и как они влияют на здоровье

Режим сна – это биологический ритм, определяющий, когда организму необходимо заснуть и проснуться. Он имеет 24-часовой цикл сна и бодрствования. Наше здоровье зависит от режима сна, поскольку он помогает телу и мозгу перезаряжаться, восстанавливаться и сохранять информацию, которую мы получили в течение дня.

Существует три режима сна – однофазный, или монофазный, двухфазный и полифазный. Наиболее распространенным является монофазный сон.

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Однофазный сон

При однофазном или монофазном сне человек спит только в течение одного отрезка времени, обычно ночью. Предполагается, что монофазный сон стал доминантным режимом сна в индустриальную эпоху, когда искусственное освещение начало позволять людям бодрствовать после захода солнца.

Однако, согласно некоторым исследованиям, нам не совсем естественно спать в таком режиме. В ходе одного эксперимента участники естественно перешли на двухфазный график сна, когда их поместили в помещение с меньшим освещением.

Двухфазный сон

До индустриальной эпохи многие люди на разных континентах и в разных культурах придерживались двухфазного режима сна. Вечером они ложились спать на несколько часов, просыпаясь около полуночи. Затем они бодрствовали несколько часов, чтобы поесть, присмотреть за детьми или подбросить дров в огонь, прежде чем наконец снова заснуть для второй фазы сна.

Двухфазный график сна – это любой график сна, который включает два периода сна в сутки. Люди с двухфазным режимом могут спать дольше ночью, а затем вздремнуть днем. Или они могут поделить свой ночной сон на две части.

Двухфазный сон и сегодня практикуется множеством людей в разных культурах. Например, люди, которые наслаждаются сиестой, считаются двухфазными. Некоторые придерживаются двухфазного режима, чтобы максимизировать свою продуктивность.

Считается, что дневной сон связан с улучшением когнитивных функций. Было доказано, что более короткий сон снижает сонливость и вызывает улучшение когнитивных функций, которое ощущается почти сразу. Сон продолжительностью более 30 минут приносит когнитивные преимущества в течение более длительного периода времени, но человек, как правило, чувствует сонливость после пробуждения.

Двухфазный график сна может быть естественным для некоторых людей. Многие просто чувствуют себя уставшими в середине дня. Некоторые исследователи считают, что спад энергии в середине дня может быть следствием нашего полифазного режима сна в детстве.

В то же время другие утверждают, что двухфазный график сна перестал быть естественным, а обусловлен внешними факторами, как привычки в еде, социальный график или жаркая дневная температура.

Полифазный сон

Полифазный сон характеризуется наличием нескольких интервалов сна и бодрствования в течение суток. Младенцы – яркий пример полифазных спящих, поскольку они спят несколько раз в течение дня.

Однако во взрослом возрасте полифазный сон может быть признаком расстройства сна или нейродегенеративного заболевания, такого как болезнь Альцгеймера.

Некоторые люди специально переходят на полифазный график сна, в надежде стать более продуктивными. Однако для большинства соблюдение полифазного графика сна, особенно такого, который сокращает общее время сна, приводит к лишению сна и связанным с этим негативным последствиям для физического и психического здоровья.

Считается, некоторые известные люди, такие как Никола Тесла и Леонардо да Винчи, якобы использовали полифазный сон, чтобы увеличить продуктивность и время творчества.

Исследования не доказывают, что полифазный график сна лучше, чем монофазный. Отдельные отчеты о людях с полифазным сном предполагают некоторую пользу, но результаты исследований сомнительны.