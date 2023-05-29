Що таке мультиоргазм та чи можна навчитися його отримати

Протягом багатьох років тема жіночого оргазму була табуйована у суспільстві. Тому нині існує мало досліджень, які б могли пояснити всі тонкощі процесу.

Мультиоргазм у жінок

Під мультиоргазмом розуміють здатність відчувати більше одного оргазму під час сексу з партнером чи мастурбації. Завдяки збудженню та постійної стимуляції за одним оргазмом може бути другий і третій.

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Для того, щоб краще розібратися в цьому питанні, вчені провели дослідження. У ньому взяли участь 805 медсестер. Жінок обрали через їхнє знання людської анатомії. Добровольці пройшли опитування зі 122 пунктів. Результати показали, що 42,7% учасниць відчували множинні оргазми.

Але вибірка експерименту була невеликою. Також вчені зазначають, що між жінками, які зазнали одного оргазму і кількох, були суттєві відмінності, тому їх складно об'єднати за групами. Потрібні подальші дослідження.

Мультиоргазм у чоловіків

Нині питання про те, чи здатні чоловіки відчувати множинні оргазми, залишається спірним. Причина у самому процесі. Заведено вважати, що чоловічий оргазм пов'язаний з еякуляцією – сім'явипорскуванням. І для того, щоб повторити процес, потрібний період релаксації. Саме через цей перепочинок існування чоловічої мультиоргазмічності ставлять під сумнів.

Але згідно з дослідженнями, близько 10% чоловіків у віці 20 років і менше 7% чоловіків старше 30 років, за їхніми словами, відчувають множинний оргазм.

Як отримати мультиоргазм

Не існує чіткої інструкції, як відчити мультиоргазм. Але вивчення та розуміння свого тіла, знання ерогенних зон стає ключем до отримання до цього.

Також важливі відкриті та довірчі стосунки з партнером. Це допомагає розслабитися і повністю поринути у процес, і без сорому розповісти, які дотики сильніше збуджують і які пози допомагають досягти результату.