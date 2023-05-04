Що таке КОК, для чого застосовують та наскільки безпечні ці препарати

Жінки п'ють комбіновані оральні контрацептиви, щоб не завагітніти. Перші КОК з'явилися на ринку 60 років тому. Ці маленькі пігулки змінили світ та подарували жінкам свободу.

З КОКами в кишені жінки змогли розпоряджатися своїм тілом і долею так, як їм заманеться: будувати кар'єру, заробляти гроші, не мати дітей взагалі або народжувати стільки, скільки вони вважають за потрібне. Скоротилася кількість небажаних вагітностей та абортів.

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У 2019 році понад 150 мільйонів жінок у всьому світі приймали КОК. Інші віддали перевагу внутрішньоматковій спіралі та презервативам.

Як таблетка з гормоном може впливати на вагітність вагітніти

КОКи містять жіночі гормони естроген та прогестерон, які перешкоджають овуляції – виходу яйцеклітин з яєчників. Також вони згущують слиз у шийці матки, тому сперматозоїдам важче проникнути в матку та запліднити яйцеклітину.

А ще змінюють слизову оболонку матки (ендометрій), знижуючи шанси заплідненої яйцеклітини закріпитись у матці. Різні типи комбінованих протизаплідних таблеток містять різні дози естрогену та прогестерону. При правильному використанні таблетка ефективна більш ніж на 99%.

Побічні ефекти КОК

Перші КОКи й справді мали цілий список побічних ефектів, головний з яких – ризик тромбозів. Але різниця між першим поколінням КОКів та сучасним – величезна. Доза естрогену – основного винуватця побічної дії – знизилася з того часу у рази. Вчені також попрацювали над прогестином – синтетичним аналогом прогестерону – і на початку 2000 випустили на ринок КОК з прогестином четвертого покоління, який також знизив ймовірність побічних ефектів.

Нинішні коки безпечні для більшості жінок. Є деякі ризики, проте вони невеликі. Це ймовірність утворення тромбів у жінок із групи ризику та розвитку раку грудей та шийки матки. Ризик ракових захворювань сходить нанівець через 10 років після припинення прийому КОК.