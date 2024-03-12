Коли кусання губ стає проблемою: що таке дерматофагія

Дерматофагія – стан, при якому людина відчуває непереборне бажання кусати свою шкіру на губах або на внутрішній стороні щік. Така поведінка може бути способом боротьби зі стресом та тривожністю. У деяких людей дерматофагія розвивається у неконтрольовану звичку, що призводить до пошкодження тканин та навіть інфекцій.

Американський посібник з психічних розладів (DSM-5-TR) класифікує дерматофагію як тілесно орієнтований поведінковий розлад, що повторюється. Її відносять до групи специфічних обсесивно-компульсивних розладів.

Також на тему Когнітивно-поведінкова терапія: як діє єдиний доказовий метод психотерапії та кому він потрібен

Причини виникнення дерматофагії

Підтверджених причин виникнення дерматофагії немає. Але експерти підозрюють, що у її розвитку відіграють роль:

генетика – у людей з дерматофагією часто є хоча б один член сім'ї, який теж страждає на цей розлад;

зміни у структурі мозку – в областях, які контролюють навчання та формування звичок;

стрес – дерматофагія може бути механізмом подолання тривожності та стресу.

Люди з дерматофагією часто мають інші психічні захворювання:

депресію;

тривожні розлади;

біполярний розлад;

синдром Прадера – Віллі.

Симптоми та ознаки дерматофагії

Випадкове покусування внутрішньої сторони щоки або губ може бути нормальною поведінкою, наприклад, у момент концентрації. Багато людей іноді роблять це і не відчувають значного дискомфорту.

До фахівця потрібно звернутися, якщо:

дії повторюються багаторазово та приносять біль;

настає полегшення після такої поведінки;

не виходить зупинитися;

кусання шкіри веде до соціальної ізоляції.

Як собі допомогти

Дерматофагію не можна діагностувати та лікувати самостійно. Лікар зможе точно визначити ваше захворювання і призначить відповідне лікування.

Перша лінія лікування – когнітивно-поведінкова терапія. Для контролю симптомів при супутньому психічному розладі застосовуються:

антидепресанти;

протисудомні засоби;

антипсихотики.

Дотримання плану лікування допоможе запобігти виникненню важких симптомів. Тому дуже важливо регулярно проходити обстеження та дотримуватися терапії.