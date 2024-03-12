Коли кусання губ стає проблемою: що таке дерматофагія
Джерело:MSD
Дерматофагія – стан, при якому людина відчуває непереборне бажання кусати свою шкіру на губах або на внутрішній стороні щік. Така поведінка може бути способом боротьби зі стресом та тривожністю. У деяких людей дерматофагія розвивається у неконтрольовану звичку, що призводить до пошкодження тканин та навіть інфекцій.
Американський посібник з психічних розладів (DSM-5-TR) класифікує дерматофагію як тілесно орієнтований поведінковий розлад, що повторюється. Її відносять до групи специфічних обсесивно-компульсивних розладів.
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Причини виникнення дерматофагії
Підтверджених причин виникнення дерматофагії немає. Але експерти підозрюють, що у її розвитку відіграють роль:
- генетика – у людей з дерматофагією часто є хоча б один член сім'ї, який теж страждає на цей розлад;
- зміни у структурі мозку – в областях, які контролюють навчання та формування звичок;
- стрес – дерматофагія може бути механізмом подолання тривожності та стресу.
Люди з дерматофагією часто мають інші психічні захворювання:
- депресію;
- тривожні розлади;
- біполярний розлад;
- синдром Прадера – Віллі.
Симптоми та ознаки дерматофагії
Випадкове покусування внутрішньої сторони щоки або губ може бути нормальною поведінкою, наприклад, у момент концентрації. Багато людей іноді роблять це і не відчувають значного дискомфорту.
До фахівця потрібно звернутися, якщо:
- дії повторюються багаторазово та приносять біль;
- настає полегшення після такої поведінки;
- не виходить зупинитися;
- кусання шкіри веде до соціальної ізоляції.
Як собі допомогти
Дерматофагію не можна діагностувати та лікувати самостійно. Лікар зможе точно визначити ваше захворювання і призначить відповідне лікування.
Перша лінія лікування – когнітивно-поведінкова терапія. Для контролю симптомів при супутньому психічному розладі застосовуються:
- антидепресанти;
- протисудомні засоби;
- антипсихотики.
Дотримання плану лікування допоможе запобігти виникненню важких симптомів. Тому дуже важливо регулярно проходити обстеження та дотримуватися терапії.