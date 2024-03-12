Когда кусание губ становится проблемой: что такое дерматофагия
Источник:MSD
Дерматофагия - состояние, при котором человек испытывает непреодолимое желание кусать свою кожу на губах или на внутренней стороне щек. Такое поведение может быть способом борьбы со стрессом и тревожностью. У некоторых людей дерматофагия развивается в неконтролируемую привычку, что приводит к повреждению тканей и даже инфекциям.
Американское руководство по психическим расстройствам (DSM-5-TR) классифицирует дерматофагию как телесно ориентированное поведенческое расстройство, повторяющееся. Ее относят к группе специфических обсессивно-компульсивных расстройств.
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Причины возникновения дерматофагии
Подтвержденных причин возникновения дерматофагии нет. Но эксперты подозревают, что в ее развитии играют роль:
- генетика – у людей с дерматофагией часто есть хотя бы один член семьи, который тоже страдает этим расстройством;
- изменения в структуре мозга – в областях, которые контролируют обучение и формирование привычек;
- стресс – дерматофагия может быть механизмом преодоления тревожности и стресса.
Люди с дерматофагией часто имеют другие психические заболевания:
- депрессию;
- тревожные расстройства;
- биполярное расстройство;
- синдром Прадера – Вилли.
Симптомы и признаки дерматофагии
Случайное покусывание внутренней стороны щеки или губ может быть нормальным поведением, например, в момент концентрации. Многие люди иногда делают это и не испытывают значительного дискомфорта.
К специалисту нужно обратиться, если:
- действия повторяются многократно и приносят боль;
- наступает облегчение после такого поведения;
- не получается остановиться;
- кусание кожи ведет к социальной изоляции.
Как себе помочь
Дерматофагию нельзя диагностировать и лечить самостоятельно. Врач сможет точно определить ваше заболевание и назначит соответствующее лечение.
Первая линия лечения – когнитивно-поведенческая терапия. Для контроля симптомов при сопутствующем психическом расстройстве применяются:
- антидепрессанты;
- противосудорожные средства;
- антипсихотики.
Соблюдение плана лечения поможет предотвратить возникновение тяжелых симптомов. Поэтому очень важно регулярно проходить обследование и придерживаться терапии.