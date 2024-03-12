Когда кусание губ становится проблемой: что такое дерматофагия

12 марта 2024, 09:20
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MSD

Дерматофагия - состояние, при котором человек испытывает непреодолимое желание кусать свою кожу на губах или на внутренней стороне щек. Такое поведение может быть способом борьбы со стрессом и тревожностью. У некоторых людей дерматофагия развивается в неконтролируемую привычку, что приводит к повреждению тканей и даже инфекциям.

Американское руководство по психическим расстройствам (DSM-5-TR) классифицирует дерматофагию как телесно ориентированное поведенческое расстройство, повторяющееся. Ее относят к группе специфических обсессивно-компульсивных расстройств.

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Причины возникновения дерматофагии

Подтвержденных причин возникновения дерматофагии нет. Но эксперты подозревают, что в ее развитии играют роль:

  • генетика – у людей с дерматофагией часто есть хотя бы один член семьи, который тоже страдает этим расстройством;
  • изменения в структуре мозга – в областях, которые контролируют обучение и формирование привычек;
  • стресс – дерматофагия может быть механизмом преодоления тревожности и стресса.

Люди с дерматофагией часто имеют другие психические заболевания:

  • депрессию;
  • тревожные расстройства;
  • биполярное расстройство;
  • синдром Прадера – Вилли.

Симптомы и признаки дерматофагии

Случайное покусывание внутренней стороны щеки или губ может быть нормальным поведением, например, в момент концентрации. Многие люди иногда делают это и не испытывают значительного дискомфорта.

К специалисту нужно обратиться, если:

  • действия повторяются многократно и приносят боль;
  • наступает облегчение после такого поведения;
  • не получается остановиться;
  • кусание кожи ведет к социальной изоляции.

Как себе помочь

Дерматофагию нельзя диагностировать и лечить самостоятельно. Врач сможет точно определить ваше заболевание и назначит соответствующее лечение.

Первая линия лечения – когнитивно-поведенческая терапия. Для контроля симптомов при сопутствующем психическом расстройстве применяются:

  • антидепрессанты;
  • противосудорожные средства;
  • антипсихотики.

Соблюдение плана лечения поможет предотвратить возникновение тяжелых симптомов. Поэтому очень важно регулярно проходить обследование и придерживаться терапии.

Автор: Олександр Бевза