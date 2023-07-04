Якщо буде вибух на ЗАЕС: кому бути готовим до евакуації та що взяти у тривожну валізу

На тлі тривожних новин про ЗАЕС у МОЗ опублікували поради для українців, які перебувають у зоні ризику. Зокрема, варто бути готовими до евакуації.

Поради від МОЗ для Українців

У випадку офіційних повідомлень про радіаційну аварію людям необхідно залишатися у приміщенні. Якщо тривожна заява застала на вулиці, потрібно терміново зайти у приміщення. Далі необхідно дотримуватися інструкцій від представників влади.

Зверніть увагу Фінальний анонс теракту чи чергова ІПСО: що означають заяви Росії про ЗАЕС

Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем,

– мовиться у повідомленні.

Що покласти у тривожну валізку

свої документи (та їхні копії);

маску для обличчя або респіратор;

аптечку й тижневий запас ліків (якщо маєте хронічні захворювання);

вологі серветки;

одяг та взуття;

їжу й воду.

Українців закликають обмотати свої валізи або наплічник харчовою плівкою чи скотчем.



Що взяти у тривожну валізку / Інфографіка МОЗ

Що кажуть в Офісі Президента

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – оцінив загрозу російського теракту на ЗАЕС як 50 на 50. Російські окупанти розуміють, що світ уважно стежить. Якщо окупанти щось скоять, реакція буде. Зокрема, росіяни бояться, що це торкнеться "Росатому".

Зауважмо, президент Володимир Зеленський про загрозу теракту на ЗАЕС говорив у своєму щоденному зверненні. Український лідер наголосив, що весь світ має розуміти значення спільної безпеки, яке зараз повністю залежить від уваги до дій російських загарбників на Запорізькій атомній станції.

Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій,

– застеріг Зеленський.