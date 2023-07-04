Если будет взрыв на ЗАЭС: кому быть готовым к эвакуации и что взять в тревожный чемодан
Источник:Минздрав
На фоне тревожных новостей о ЗАЭС в Минздраве опубликовали советы для находящихся в зоне риска украинцев. В частности, следует быть готовыми к эвакуации.
Советы от Минздрава для украинцев
В случае официальных уведомлений о радиационной аварии людям необходимо оставаться в помещении. Если тревожное заявление застало на улице, нужно срочно зайти в помещение. Далее необходимо следовать инструкциям от представителей власти.
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Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуироваться собственным автомобилем,
– говорится в сообщении.
Что положить в тревожный чемоданчик
- свои документы (и их копии);
- маску для лица или респиратор;
- аптечку и недельный запас лекарства (если имеете хронические заболевания);
- влажные салфетки;
- одежду и обувь;
- еду и воду.
Что взять в тревожный чемодан / Инфографика Минздрава
Что говорят в Офисе Президента
Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – оценил угрозу российского теракта на ЗАЭС как 50 на 50. Российские оккупанты понимают, что мир внимательно следит. Если оккупанты что-то совершат, реакция будет. В частности, россияне боятся, что это коснется "Росатома".
Заметим, что президент Владимир Зеленский об угрозе теракта на ЗАЭС говорил в своем ежедневном обращении. Украинский лидер подчеркнул, что весь мир должен понимать значение общей безопасности, которое сейчас полностью зависит от внимания к действиям российских захватчиков на Запорожской атомной станции.
Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий,
– предостерег Зеленский.