Если будет взрыв на ЗАЭС: кому быть готовым к эвакуации и что взять в тревожный чемодан

На фоне тревожных новостей о ЗАЭС в Минздраве опубликовали советы для находящихся в зоне риска украинцев. В частности, следует быть готовыми к эвакуации.

Советы от Минздрава для украинцев

В случае официальных уведомлений о радиационной аварии людям необходимо оставаться в помещении. Если тревожное заявление застало на улице, нужно срочно зайти в помещение. Далее необходимо следовать инструкциям от представителей власти.

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Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуироваться собственным автомобилем,

– говорится в сообщении.

Что положить в тревожный чемоданчик

свои документы (и их копии);

маску для лица или респиратор;

аптечку и недельный запас лекарства (если имеете хронические заболевания);

влажные салфетки;

одежду и обувь;

еду и воду.

Украинцев призывают обмотать свои чемоданы или рюкзак пищевой пленкой или скотчем.



Что взять в тревожный чемодан / Инфографика Минздрава

Что говорят в Офисе Президента

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – оценил угрозу российского теракта на ЗАЭС как 50 на 50. Российские оккупанты понимают, что мир внимательно следит. Если оккупанты что-то совершат, реакция будет. В частности, россияне боятся, что это коснется "Росатома".

Заметим, что президент Владимир Зеленский об угрозе теракта на ЗАЭС говорил в своем ежедневном обращении. Украинский лидер подчеркнул, что весь мир должен понимать значение общей безопасности, которое сейчас полностью зависит от внимания к действиям российских захватчиков на Запорожской атомной станции.

Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий,

– предостерег Зеленский.