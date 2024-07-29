В Україні активізувалися отруйні павуки: чим небезпечні їхні укуси та що робити
Джерело:Київ24
Отрута павуків може викликати серйозні ускладнення для людей з алергією, особливо у різних регіонах України, де збільшилася активність цих членистоногих.
Це розповів Олександр Урін, керівник відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій лікарні "Охматдит.
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Чим небезпечні укуси павуків
За його словами, павукова отрута посилює неврологічні симптоми, вражаючи центральну та периферичну нервову систему. І якщо людина має хронічні захворювання, алергію чи бронхіальну астму, в неї можуть бути небезпечні для життя ускладнення.
Найнебезпечніший павук в Україні – каракурта, також відомий, як "чорна вдова". Цей вид, зустрічається в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запоріжській, Донецькій, Луганській областях та Криму, він виробляє отруту, яка в 50 разів потужніша за отруту тарантула.
Що робити, якщо вкусив павук
Фахівці стверджують, що павуки не атакують без причини й зазвичай укуси трапляються, коли людина вдягає взуття. Якщо вас вкусив павук, важливо діяти швидко та обережно:
- Заспокойтеся та оцініть ситуацію, намагайтеся зберігати спокій. Якщо можливо, спробуйте ідентифікувати павука або зробіть його фотографію для подальшої ідентифікації.
- Зупиніть розповсюдження отрути. Якщо укус стався на руці або нозі, тримайте уражену частину тіла нерухомою та піднятою, щоб зменшити поширення отрути.
- Очистіть місце укусу. Промийте уражену ділянку водою з милом або обробіть її антисептиком, щоб зменшити ризик інфекції.
- Застосуйте холодний компрес. Застосування холодного компресу або льоду до місця укусу може допомогти зменшити набряк та біль.
- Вживайте антигістамінні препарати. Якщо у вас є доступ до антигістамінних препаратів, прийміть їх для зменшення реакції на отруту.
- Спостерігайте за симптомами. Слідкуйте за будь-якими змінами у вашому стані, особливо якщо з'являються симптоми алергічної реакції, такі як важке дихання, запаморочення, нудота та м'язові спазми.
- Зверніться за медичною допомогою. Негайно зверніться за медичною допомогою, особливо якщо симптоми погіршуються або якщо ви підозрюєте, що павук міг бути отруйним.
- Надайте інформацію медичним працівникам. Поділіться будь-якою інформацією про павука та обставини укусу з медичним персоналом для визначення лікування.
- Уникайте використання турнікетів, розрізання місця укусу чи відсмоктування отрути, оскільки це може призвести до додаткових ускладнень.