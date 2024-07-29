В Украине активизировались ядовитые пауки: чем опасны их укусы и что делать

Яд пауков может вызвать серьезные осложнения для людей с аллергией, особенно в разных регионах Украины, где увеличилась активность этих членистоногих.

Это рассказал Александр Урин, руководитель отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций больницы "Охматдет".

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Чем опасны укусы пауков

По его словам, паучий яд усиливает неврологические симптомы, поражая центральную и периферическую нервную систему. И если человек имеет хронические заболевания, аллергию или бронхиальную астму, у него могут быть опасные для жизни осложнения.

Самый опасный паук в Украине – каракурта, также известный, как "черная вдова". Этот вид, встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму, он производит яд, который в 50 раз мощнее яда тарантула.

Что делать, если укусил паук

Специалисты утверждают, что пауки не атакуют без причины и обычно укусы случаются, когда человек надевает обувь. Если вас укусил паук, важно действовать быстро и осторожно: