Що робити, коли не вдається завагітніти: поради гінекологині

На YouTube-каналі Люкс ФМ вийшов новий випуск проєкту "Хочу бути мамою". Цього разу ведуча Таня Лі обговорила з відомою акушер-гінекологинею України Людмилою Шупенюк, що робити, коли не вдається завагітніти, і як підвищити шанси на появу дитини.

Часто трапляється, що завагітніти з перших спроб не вдається, і такий процес може затягуватися на кілька місяців. За словами Людмили Шупенюк, перший фактор, на який слід звернути увагу, – це вік партнерів. Іноді 4 – 6 місяців без результату не є привід для паніки в такій ситуації, передає 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.

Також на тему "Хочу бути мамою": все що треба знати про материнство – на новому YouTube-каналі

Раніше вважалося, що проблемою є відсутність вагітності протягом двох років. Тепер, з урахуванням зростання вікових показників планування вагітності, ми вже говоримо про один рік. Якщо жінка старша за 35 років і протягом пів року не настає вагітність, це є сигналом звернутися до лікаря для пошуку причин, бо часу залишається не так багато,

– наголошує гінекологиня.

Як підвищити шанси на вагітність

Головне, як підкреслює лікарка, – не зупинятися, якщо не вийшло з першого разу. І, звісно, необхідні регулярний секс без контрацептивів..

Крім того, Людмила Шупенюк поділилася порадами, як збільшити шанси на зачаття. Ось декілька з них:

Все треба робити вчасно. Якщо ви плануєте завагітніти не зараз, а через кілька років, важливо звернутися до гінеколога і обговорити цю можливість. Зверніть увагу на спадковість. Перегляньте свій стиль життя: здоровий сон, фізична активність, збалансоване харчування, психологічний і емоційний стан, стресостійкість (стрес впливає на вироблення статевих гормонів). Регулярні огляди організму.

А повний випуск "Хочу бути мамою" з Людмилою Шупенюк ви можете подивитися прямо зараз: