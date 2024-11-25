Что делать, когда не удается забеременеть: советы гинекологов

На YouTube-канале Люкс ФМ вышел новый выпуск проекта "Хочу быть мамой". На этот раз ведущая Таня Ли обсудила с известным акушером-гинекологом Украины Людмилой Шупенюк, что делать, когда не удается забеременеть, и как повысить шансы на появление ребенка.

Часто случается, что забеременеть с первых попыток не удается, и такой процесс может затягиваться на несколько месяцев. По словам Людмилы Шупенюк, первый фактор, на который следует обратить внимание, – это возраст партнеров. Иногда 4 – 6 месяцев без результата не является поводом для паники в такой ситуации, передает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.

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Раньше считалось, что проблемой является отсутствие беременности в течение двух лет. Теперь, с учетом роста возрастных показателей планирования беременности, мы уже говорим об одном годе. Если женщина старше 35 лет и в течение полугода не наступает беременность, это является сигналом обратиться к врачу для поиска причин, потому что времени остается не так много,

– отмечает гинеколог.

Как повысить шансы на беременность

Главное, как подчеркивает врач, – не останавливаться, если не получилось с первого раза. И, конечно, необходимы регулярный секс без контрацептивов...

Кроме того, Людмила Шупенюк поделилась советами, как увеличить шансы на зачатие. Вот несколько из них:

Все надо делать вовремя. Если вы планируете забеременеть не сейчас, а через несколько лет, важно обратиться к гинекологу и обсудить эту возможность. Обратите внимание на наследственность. Пересмотрите свой стиль жизни: здоровый сон, физическая активность, сбалансированное питание, психологическое и эмоциональное состояние, стрессоустойчивость (стресс влияет на выработку половых гормонов). Регулярные осмотры организма.

А полный выпуск "Хочу быть мамой" с Людмилой Шупенюк вы можете посмотреть прямо сейчас: