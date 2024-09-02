Що робити, коли дуже хочеться в туалет, але немає можливості туди потрапити

Терпіти бажання сходити до туалету – це не найкраща ідея, і робити це потрібно тільки у виняткових випадках. Постарайтеся мінімізувати час, який проводите в очікуванні, і за першої можливості відвідайте туалет.

Коли вам потрібно в туалет по-маленькому, довго терпіти небажано. Проте, якщо ситуація змушує, ось кілька порад.

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Як терпіти, коли хочеться в туалет по-маленькому

спробуйте відволіктися іншими думками, наприклад порахуйте предмети навколо;

сидячи, нахилиться трохи вперед або поміняйте позу, тиск на сечовий міхур зміниться;

схрестіть ноги та напружте м'язи сідниць;

не куріть, цигарки та інші тютюнові вироби подразнюють м'язи сечового міхура;

постарайтеся не пити доти, доки з'явиться можливість відвідати туалет;

дихайте повільно і глибоко, це допоможе трохи відволіктися від відчуття переповненого сечового міхура;

попереджувальна порада – зміцнюйте м'язи тазового дна, контролювати позиви буде простіше.

Терпіти занадто довго шкідливо

Сечовий міхур не лусне, але тривале стримування призводить до послаблення м'язів сечового міхура і ускладнює його випорожнення. Залишкова сеча у міхурі створює сприятливі умови для розмноження бактерій. Це збільшує ризик виникнення інфекцій сечовивідних шляхів.

У середньому здоровий дорослий спорожняє сечовий міхур кожні 3 – 4 години. Але якщо бажання сходити в туалет стає нестерпним раніше, краще знайти спосіб полегшити його якнайшвидше.

Як перетерпіти, якщо хочеться по-великому

Перетерпіти, коли хочеться, може бути важче, але є кілька способів полегшити ситуацію:

Стискайте сідниці, це допоможе тимчасово стримати позив і запобігти мимовільному спорожненню.

Намагайтеся залишатися у вертикальному положенні, оскільки, якщо ви сидите навпочіпки, тиск на кишківник посилюється.

Утримайтеся від кави, згідно з дослідженнями, вона сприяє спорожненню кишківника.

Як і у випадку з сечовим міхуром, спробуйте відволіктися на щось інше. Наприклад, сфокусуйтеся на роботі чи розмові.

Якщо вам потрібно потерпіти ще деякий час, утримайтеся від їжі, тому що травлення посилює перистальтику кишківника.

Довге утримання калу призводить до його затвердіння. Це ускладнить подальше спорожнення та викликає закреп. Також це може призвести до утворення геморою та збільшує ризик анальних тріщин.