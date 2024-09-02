Что делать, когда очень хочется в туалет, но нет возможности туда попасть

Терпеть желание сходить в туалет - это не лучшая идея, и делать это нужно только в исключительных случаях. Постарайтесь минимизировать время, которое проводите в ожидании, и при первой возможности посетите туалет.

Когда вам нужно в туалет по-маленькому, долго терпеть нежелательно. Однако, если ситуация вынуждает, вот несколько советов.

Также на тему Кошмар любого мужчины: почему появляются кровь в сперме

Как терпеть, когда хочется в туалет по-маленькому

попробуйте отвлечься другими мыслями, например посчитайте предметы вокруг;

сидя, наклонитесь немного вперед или поменяйте позу, давление на мочевой пузырь изменится;

скрестите ноги и напрягите мышцы ягодиц;

не курите, сигареты и другие табачные изделия раздражают мышцы мочевого пузыря;

постарайтесь не пить до тех пор, пока появится возможность посетить туалет;

дышите медленно и глубоко, это поможет немного отвлечься от ощущения переполненного мочевого пузыря;

предупредительный совет – укрепляйте мышцы тазового дна, контролировать позывы будет проще.

Терпеть слишком долго вредно

Мочевой пузырь не лопнет, но длительное сдерживание приводит к ослаблению мышц мочевого пузыря и затрудняет его опорожнение. Остаточная моча в пузыре создает благоприятные условия для размножения бактерий. Это увеличивает риск возникновения инфекций мочевыводящих путей.

В среднем здоровый взрослый опорожняет мочевой пузырь каждые 3 – 4 часа. Но если желание сходить в туалет становится невыносимым раньше, лучше найти способ облегчить его как можно быстрее.

Как перетерпеть, если хочется по-большому

Перетерпеть, когда хочется, может быть труднее, но есть несколько способов облегчить ситуацию:

Сжимайте ягодицы, это поможет временно сдержать позыв и предотвратить непроизвольное опорожнение.

Старайтесь оставаться в вертикальном положении, поскольку, если вы сидите на корточках, давление на кишечник усиливается.

Воздержитесь от кофе, согласно исследованиям, он способствует опорожнению кишечника.

Как и в случае с мочевым пузырем, попробуйте отвлечься на что-то другое. Например, сфокусируйтесь на работе или разговоре.

Если вам нужно потерпеть еще некоторое время, воздержитесь от еды, потому что пищеварение усиливает перистальтику кишечника.

Долгое удержание кала приводит к его затвердеванию. Это затруднит дальнейшее опорожнение и вызывает запор. Также это может привести к образованию геморроя и увеличивает риск анальных трещин.