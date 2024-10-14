Лікар назвав 5 маловідомих причин швидкого старіння

Багатьом людям вже відомо, що цигарки, алкоголь і поганий сон можуть візуально "додати віку" людині. Однак є й менш відомі чинники, які можуть пришвидшити процес старіння.

Звичайно, певну роль в процесі старіння відіграють гени. Однак не менш важливі й щоденні звички, повідомляє Verywell Health.

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5 чинників швидкого старіння

Соціальна ізоляція

Здорові соціальні стосунки важливі впродовж усього життя. Нещодавні дослідження показують, що самотність і соціальна ізоляція можуть підвищити ризик хвороб серця, інсульту та депресії.

Активне соціальне життя і відчуття мети допомагають літнім людям залишатися здоровими й жити довше. Хороші способи залишатися продуктивними: волонтерство, спільні прогулянки, вступ до книжкового клубу тощо.

Відмова від сонцезахисних окулярів

Про те, що сонцезахисний крем запобігає фотостарінню шкіри, знають більшість людей, які слідкують за здоров'ям. Однак сонцезахисні окуляри також важливі.

Вони не тільки захищають очі та шкіру довкола від шкідливих ультрафіолетових променів, а й не дають мружитися. Люди зі звичкою мружитися більш схильні до утворення зморшок.

Сидячий спосіб життя

Рух – це ключ до здорового старіння. Фізична активність може допомогти омолодити шкіру, підтримати рухливість і зберегти м'язову масу.

Необов'язково брати участь в марафонах чи ходити до спорт-залу. Будь-яка фізична активність корисна і найкраще зосередитися на тих вправах, які вам подобаються.

Хронічний стрес

Фізичні, розумові та емоційні стресори також додають віку. Хронічний стрес може викликати запалення, що пришвидшує біологічне старіння. Крім цього, хронічний стрес може вплинути на частину ДНК, звану теломерами, яка запускає процес старіння і збільшує ризик проблем зі здоров'ям.

Звичайно, хронічні стресори зазвичай важко усунути, але ви можете спробувати зосередитися на тому, що можна змінити. До прикладу, спробуйте висипатися, медитувати, обмежити споживання алкоголю та спілкуватися з людьми, яким довіряєте.

Вживання ультраоброблених продуктів

Деякі дослідження показують, що люди, які вживають велику кількість ультраоброблених продуктів, швидше старіють.

Щодо цієї теми необхідно більше досліджень, однак вважається, що підвищене споживання ультраоброблених продуктів цукру впливає на метильні групи на поверхні нашої ДНК, що може прискорити старіння клітин.

Також таке харчування шкодить психічному та серцевому здоров'ю, що теж скорочує тривалість життя.

Тож для того, щоб старіти здорово, обмежте споживання цих продуктів і додайте до раціону більше фруктів, овочів, цільного зерна та джерел білка.

Навіть якщо ви не можете повернути назад усі клітинні та молекулярні зміни, що відбуваються впродовж життя, ви можете сповільнити темпи біологічного старіння, внісши деякі зміни до способу життя. Ніколи не пізно поліпшити своє здоров'я з віком,

– сказав Томас Буфорд, професор геронтології, геріатрії та паліативної допомоги в Університеті Алабами в Бірмінгемі.

Вітамін D відіграє ключову роль у підтримці гарного стану та регенерації шкіри. Тому не варто нехтувати цим, особливо восени, коли шкіра вразлива та потребує додаткового захисту. На допомогу прийде Вітагама D₃ – дієтична добавка, яка містить 2000 міжнародних одиниць вітаміну D3, але водночас не має у складі консервантів, барвників, глютену та лактози.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.