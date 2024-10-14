Врач назвал 5 малоизвестных причин быстрого старения

Многим людям уже известно, что сигареты, алкоголь и плохой сон могут визуально "добавить возраста" человеку. Однако есть и менее известные факторы, которые могут ускорить процесс старения.

Конечно, определенную роль в процессе старения играют гены. Однако не менее важны и ежедневные привычки, сообщает Verywell Health.

Смотрите также Пять очень полезных продуктов, которые нужно есть осенью для улучшения здоровья

5 факторов быстрого старения

Социальная изоляция

Здоровые социальные отношения важны на протяжении всей жизни. Недавние исследования показывают, что одиночество и социальная изоляция могут повысить риск болезней сердца, инсульта и депрессии.

Активная социальная жизнь и чувство цели помогают пожилым людям оставаться здоровыми и жить дольше. Хорошие способы оставаться продуктивными: волонтерство, совместные прогулки, вступление в книжный клуб и тому подобное.

Отказ от солнцезащитных очков

О том что солнцезащитный крем предотвращает фотостарение кожи, знают большинство людей, которые следят за здоровьем. Однако солнцезащитные очки также важны.

Они не только защищают глаза и кожу вокруг от вредных ультрафиолетовых лучей, но и не дают жмуриться. Люди с привычкой жмуриться более склонны к образованию морщин.

Сидячий образ жизни

Движение – это ключ к здоровому старению. Физическая активность может помочь омолодить кожу, поддержать подвижность и сохранить мышечную массу.

Необязательно участвовать в марафонах или ходить в спортзал. Любая физическая активность полезна и лучше всего сосредоточиться на тех упражнениях, которые вам нравятся.

Хронический стресс

Физические, умственные и эмоциональные стрессоры также добавляют возраста. Хронический стресс может вызвать воспаление, что ускоряет биологическое старение. Кроме этого, хронический стресс может повлиять на часть ДНК, называемую теломерами, которая запускает процесс старения и увеличивает риск проблем со здоровьем.

Конечно, хронические стрессоры обычно трудно устранить, но вы можете попробовать сосредоточиться на том, что можно изменить. К примеру, попробуйте высыпаться, медитировать, ограничить потребление алкоголя и общаться с людьми, которым доверяете.

Употребление ультраобработанных продуктов

Некоторые исследования показывают, что люди, которые употребляют большое количество ультраобработанных продуктов, быстрее стареют.

По этой теме необходимо больше исследований, однако считается, что повышенное потребление ультраобработанных продуктов сахара влияет на метильные группы на поверхности нашей ДНК, что может ускорить старение клеток.

Также такое питание вредит психическому и сердечному здоровью, что тоже сокращает продолжительность жизни.

Поэтому для того, чтобы стареть здорово, ограничьте потребление этих продуктов и добавьте в рацион больше фруктов, овощей, цельного зерна и источников белка.

Даже если вы не можете вернуть назад все клеточные и молекулярные изменения, происходящие в течение жизни, вы можете замедлить темпы биологического старения, внеся некоторые изменения в образ жизни. Никогда не поздно улучшить свое здоровье с возрастом,

– сказал Томас Буфорд, профессор геронтологии, гериатрии и паллиативной помощи в Университете Алабамы в Бирмингеме.

Вітамін D відіграє ключову роль у підтримці гарного стану та регенерації шкіри. Тому не варто нехтувати цим, особливо восени, коли шкіра вразлива та потребує додаткового захисту. На допомогу прийде Вітагама D₃ – дієтична добавка, яка містить 2000 міжнародних одиниць вітаміну D3, але водночас не має у складі консервантів, барвників, глютену та лактози.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.